غيب الموت المناضل الوطني الفلسطيني الكبير صخر بسيسو، عضو اللجنة المركزية الأسبق لحركة فتح، اليوم الأحد، في العاصمة المصرية القاهرة، بعد مسيرة وطنية ونضالية حافلة بالعطاء والتضحيات في خدمة القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

ونعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، المناضل الراحل، معربا عن بالغ الحزن والأسى لرحيل أحد مناضلي الرعيل الأول الذين واكبوا مسيرة الثورة الفلسطينية المعاصرة منذ انطلاقتها، وأسهموا في بناء مؤسسات حركة فتح وتعزيز حضورها التنظيمي والوطني، وفي مسيرة منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها الوطنية.

وأكد الرئيس، أن صخر بسيسو كرّس سنوات عمره للعمل الوطني، وحمل مسؤولياته في مختلف المواقع التي شغلها بإخلاص والتزام، مشيرا إلى أن مسيرته الحافلة بالمحطات النضالية والتنظيمية والدبلوماسية ستظل شاهدة على عطائه ووفائه لفلسطين وشعبها وقضيتها الوطنية.

كما تقدّم محمود عباس بخالص التعازي إلى أسرة الفقيد وذويه ورفاق دربه في حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

من جانبها، نعت سفارة دولة فلسطين لدى مصر القائد الوطني الكبير صخر بسيسو، الذي رحل صباح اليوم في القاهرة، مؤكدة أنه كرّس حياته لخدمة فلسطين والدفاع عن حقوق شعبها، وتقدمت بخالص التعازي والمواساة إلى عائلته وذويه وأبناء الشعب الفلسطيني وحركة فتح والحركة الوطنية الفلسطينية ورفاق دربه ومحبيه.

وفاة المناض الفلسطيني صخر بسيسو

وأعلنت السفارة أن تشييع جثمان الفقيد سيُقام غدا الاثنين عقب صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، على أن يوارى جثمانه الثرى في مقابر عائلة بسيسو بمدينة السادس من أكتوبر.

وُلد صخر بسيسو في مدينة بئر السبع عام 1944، وانتقل مع أسرته إلى قطاع غزة عقب نكبة عام 1948، وحصل على شهادة الهندسة في مصر، التي انخرط فيها مبكرا في العمل الوطني، والتحق بحركة فتح عام 1964.

وانتخب عضوا بالهيئة التنفيذية للاتحاد العام لطلبة فلسطين عام 1969، وتولى رئاستها خلال الفترة من 1974 إلى 1981، كما انتخب عضوا بالمجلس الثوري لحركة فتح عام 1974، وتولى منصب نائب أمين سر المجلس الثوري،

وكان عضوا بالمجلس الوطني الفلسطيني منذ عام 1969، والمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

ومثّل منظمة التحرير الفلسطينية في يوغوسلافيا خلال الفترة من 1982 إلى 1985، ومع عودة القيادة الفلسطينية إلى أرض الوطن، تولى منصب محافظ خان يونس عام 1996، ثم محافظ شمال غزة عام 2001، كما تولى وزارة الشباب والرياضة عام 2005.

وانتخب عضوا باللجنة المركزية لحركة فتح خلال المؤتمر العام السادس عام 2009، وتولى مفوضية التعبئة والتنظيم في قطاع غزة عام 2016، كما انتخب رئيسا للمؤتمر الثامن للحركة.