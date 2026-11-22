أعلنت منطقة الوادي الجديد الأزهرية أسماء الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى في الموسم الثالث من مسابقة رواد العربية في الإعراب والتصريف، للعام الدراسي 2026-2027، وذلك بمختلف الصفوف الدراسية بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.

وهنأ الشيخ محمد مسلم يونس، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، والدكتورة لبنى السيد، مدير عام المنطقة، الطلاب الفائزين، مشيدين بمستواهم العلمي وتميزهم في إتقان قواعد اللغة العربية، ومؤكدين أهمية دعم المواهب الطلابية وتنمية المهارات اللغوية لدى النشء.

أسماء الفائزين بمسابقة رواد العربية بالوادي الجديد

ففي المرحلة الابتدائية، فاز بالمركز الأول عن الصف الأول مالك أحمد حسن من معهد العوينة بإدارة الداخلة، ومكة محمد محمدي عن الصف الثاني من المعهد نفسه، وجويرية حازم عبد الهادي عن الصف الثالث من معهد المنيرة بإدارة الخارجة، وحور أحمد حسن عن الصف الرابع من معهد الزهور بإدارة الداخلة، وخلود خالد محمد عن الصف الخامس من معهد أسمنت بإدارة الداخلة، وأريج محمود عبد الجليل عن الصف السادس من معهد التعمير بإدارة الخارجة.

وفي المرحلة الإعدادية، فاز حسن أحمد حسن بالمركز الأول للصف الأول من معهد بنين موط بإدارة الداخلة، ومحمد عبد البديع محمد للصف الثاني من معهد ناصر بنين بإدارة الخارجة، وأحمد محمد علي للصف الثالث من معهد الهنداو بإدارة الداخلة.

أما المرحلة الثانوية، فشهدت فوز منة محمود يوسف بالمركز الأول للصف الأول الثانوي من معهد فتيات موط، ومحمود منصور أحمد للصف الثاني الثانوي من معهد بنين موط، وفرح أسامة محمد للصف الثالث الثانوي من معهد فتيات الخارجة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة انتصار بخيت، مدير إدارة التوجيه الفني ومنسق عام المسابقة بالمنطقة، أن الاستعدادات تتواصل لخوض المرحلة الرابعة من المسابقة، والخاصة بتصفيات الأقاليم، من خلال المتابعة المستمرة والتدريب المكثف للطلاب الفائزين.

وأكد الأستاذ عبد الظاهر علي سعيد، موجه عام اللغة العربية بالمنطقة، أهمية مواصلة التدريب وصقل المهارات اللغوية، مع الاهتمام بحفظ القصائد المقررة، استعدادًا للمنافسات المقبلة.

وأعرب رئيس المنطقة عن تقديره للطلاب الفائزين وأسرهم ومعلميهم وموجهيهم، مؤكدًا أن هذا التفوق يعكس الاهتمام باللغة العربية والحرص على تنمية قدرات الطلاب، ومتمنيًا لهم تحقيق نتائج مشرفة خلال تصفيات الأقاليم.