سفارة فلسطين تحيي الذكرى الثانية والعشرين لاستشهاد ياسر عرفات

أحيت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، وإقليم حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح» في مصر، ومؤسسة ياسر عرفات، اليوم الأربعاء، الذكرى الثانية والعشرين لاستشهاد القائد المؤسس والرئيس الراحل ياسر عرفات «أبو عمار»، وذلك خلال فعالية استحضرت مسيرته الوطنية والنضالية، ومحطاته التاريخية، ودوره المحوري في تأسيس المشروع الوطني الفلسطيني وتعزيز حضور القضية الفلسطينية على المستويين العربي والدولي.

وشهدت الفعالية حضور السفير ناجي الناجي، القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى مصر، وأمين سر حركة فتح في مصر محمد غريب، ومدير مؤسسة ياسر عرفات عرابي كلوب، وقنصل عام دولة فلسطين بالإسكندرية محمد شقورة، وممثل قطاع فلسطين بجامعة الدول العربية الدكتور محمد شقورة، ولجنة الأسرى والمحررين بالقاهرة، وأعضاء المجلس الثوري لحركة فتح، وقيادات وكوادر حركة فتح، وممثلي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية والمنظمات الشعبية، وعدد من الشخصيات الاعتبارية وأبناء الجالية الفلسطينية في مصر.

واستُهلت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت حدادًا على روح الشهيد ياسر عرفات وأرواح شهداء فلسطين كافة، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، وما يتعرض له من حرب ودمار وانتهاكات تستهدف الإنسان والأرض والهوية الوطنية.

وأكد المتحدثون خلال الفعالية الدور المحوري الذي أداه الرئيس الشهيد ياسر عرفات ورفاقه في مسيرة الكفاح الوطني الفلسطيني، وما قدموه من تضحيات في سبيل الحفاظ على المشروع الوطني والقرار الوطني المستقل، مشددين على أهمية الالتفاف حول القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، والتمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

إحياء ذكرى استشهاد ياسر عرفات

وفي كلمته خلال إحياء الذكرى، أكد السفير ناجي الناجي أن استحضار سيرة الرئيس الشهيد ياسر عرفات يمثل استعادة لمسيرة قائد استثنائي ارتبط اسمه بفلسطين، وجعل من حياته رحلة متواصلة من الكفاح والتضحية والإيمان بحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

وأوضح الناجي أن أبا عمار لم يكن قائدًا عابرًا في تاريخ شعبه، بل كان أحد أبرز صانعي تاريخه الحديث، إذ أسهم في إعادة القضية الفلسطينية إلى خريطة السياسة الدولية، ونقلها من واقع اللجوء والشتات إلى رحاب المحافل الدولية، مع الحفاظ على الثوابت الوطنية والهوية الفلسطينية. وأشار إلى أن الرئيس الراحل أدرك مبكرًا أن الثورة الفلسطينية ليست مجرد حركة تحرر، بل مشروع وطني شامل يتطلب بناء المؤسسات، وتعزيز الهوية، وصون القرار الوطني المستقل، والحفاظ على وحدة البوصلة الوطنية رغم اختلاف الاجتهادات وتعقيدات المراحل.

وتناول الناجي العلاقة التاريخية التي جمعت الرئيس الشهيد ياسر عرفات بالرئيس محمود عباس، باعتبارهما رفيقي درب وشريكين في محطات تأسيس حركة «فتح» وبناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية. وأكد أن الرئيس محمود عباس تولى مسؤولية قيادة الشعب الفلسطيني عقب رحيل أبو عمار، مواصلًا العمل على حماية المشروع الوطني والحفاظ على التمثيل الشرعي والمستقل للشعب الفلسطيني، ومتابعة النضال السياسي والدبلوماسي من أجل تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة.

وشدد على أن الوفاء لإرث ياسر عرفات لا يقتصر على إحياء ذكراه واستعادة محطات مسيرته، وإنما يتجسد في صون المشروع الوطني، والحفاظ على وحدة الشعب ومؤسساته وقراره المستقل، والتمسك بحقوقه الوطنية المشروعة.

كما أكد الناجي المكانة الخاصة التي احتلتها مصر في مسيرة الرئيس الراحل، مشيرًا إلى أنها مثلت عمقًا استراتيجيًا للقضية الفلسطينية وحاضنة تاريخية لنضال الشعب الفلسطيني، وشريكًا أساسيًا في مختلف محطات كفاحه السياسي والوطني. وأعرب عن تقدير الشعب الفلسطيني للدور المصري التاريخي والمتواصل في دعم حقوقه الوطنية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي مقدمتها حقه في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مثمنًا الموقف المصري الثابت والرافض لمخططات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وتطرق في كلمته إلى الأوضاع الفلسطينية الراهنة وما تفرضه من تحديات إنسانية وسياسية، مشيرًا إلى تفاقم الأوضاع في قطاع غزة جراء الدمار الواسع وتدهور الظروف المعيشية ونقص مقومات الحياة الأساسية، إلى جانب استمرار الاعتداءات والاقتحامات والتوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وهدم المنازل في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

ودعا الناجي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتحرك العاجل لوقف الانتهاكات وحماية الشعب الفلسطيني ، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والعمل على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

من جانبه، استعرض أمين سر حركة «فتح» في مصر، محمد غريب، السيرة النضالية للرئيس الشهيد ياسر عرفات، مؤكدًا أنه لم يكن مجرد زعيم أو قائد، بل رمزًا استثنائيًا في تاريخ النضال الوطني الفلسطيني وحركات التحرر العالمية، وقائدًا لملحمة وطنية طويلة عنوانها العطاء والتضحية والوفاء للشعب والأرض والتاريخ. وأشار غريب إلى أن الإرث النضالي والسياسي لأبي عمار سيظل حاضرًا في الذاكرة الفلسطينية، وأن اسمه ارتبط بفلسطين وقضيتها ارتباطًا وثيقًا، حتى أصبح أحد أبرز رموز النضال الوطني الفلسطيني.

وأضاف أن حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح» وُلدت من رحم المعاناة وقسوة اللجوء والغربة، ومن إرادة شعب رفض الاستسلام، لتعيد إحياء الأمل في حلم الحرية والعودة والاستقلال. وأكد أن فلسطين ستظل حاضرة في وجدان أبنائها، وأن القدس كانت وستبقى جوهر القضية وبوصلة النضال الوطني، وصولًا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وأكد غريب أن الوفاء للرئيس الشهيد ياسر عرفات يتجسد في مواصلة المسيرة الوطنية التي أفنى حياته من أجلها، والحفاظ على الراية التي حملها القائد المؤسس، وتسلمها من بعده رفيق دربه الرئيس محمود عباس، الذي يواصل قيادة الشعب الفلسطيني في مرحلة بالغة الصعوبة، متمسكًا بالثوابت والحقوق الوطنية والقرار الفلسطيني المستقل، ورافضًا التفريط بحقوق الشعب الفلسطيني أو التنازل عن تطلعاته في الحرية والاستقلال.

الحرية والاستقلال والعيش بكرامة

وثمّن غريب المواقف المصرية تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن جمهورية مصر العربية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تصدرت الجهود الرامية إلى وقف العدوان على قطاع غزة، ورفضت محاولات تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أرضهم، كما واصلت جهودها السياسية والإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني والعمل على وقف الحرب والدمار، ومساندة حقه في الحرية والاستقلال والعيش بكرامة وأمان على أرض وطنه.

واختتم كلمته بتوجيه التحية والتقدير إلى الرئيس محمود عباس، الذي حمل الأمانة الوطنية عقب رحيل ياسر عرفات، مؤكدًا أن صموده وثباته وإرادته في مواصلة المسيرة الوطنية تمثل امتدادًا لمسيرة القادة المؤسسين، وأن الهدف سيظل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال وتقرير المصير.

من جانبه، أكد مدير مؤسسة ياسر عرفات، عرابي كلوب، أن الرئيس الشهيد ياسر عرفات «أبو عمار» كان الأب والمهندس والزعيم الذي أسهم في إعادة بناء الكينونة الفلسطينية المعاصرة، وأرسى دعائم الهوية الوطنية، وعزز وعي الشعب الفلسطيني بذاته وحقوقه الوطنية، مشددًا على أن إرثه سيظل حاضرًا في مسيرة النضال من أجل الحرية والكرامة والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وقال اللواء كلوب إن ياسر عرفات، وعلى امتداد أربعة عقود من العمل الوطني والنضالي، ظل حاضرًا في وجدان العالم، واستطاع أن ينقل القضية الفلسطينية من أزقة المخيمات وواقع اللجوء والشتات إلى قلب المشهد السياسي الدولي، حاملًا صوت شعبه وحقوقه التاريخية، ومؤكدًا أن الظلم الذي تعرض له الفلسطينيون لا يمكن أن يستمر أو يُمحى من ذاكرة التاريخ.

وأضاف أن أبا عمار كان «الرقم الصعب» في معادلة النضال الوطني الفلسطيني، ومفجر الثورة ورمز القضية، إذ جسّد مدرسة في الثبات والصمود خلال أصعب المراحل والمنعطفات التي مرت بها الثورة الفلسطينية، وقاد شعبه بإرادة صلبة، محولًا التحديات والخسائر إلى دافع لمواصلة المسيرة الوطنية.

وأوضح كلوب أن الرئيس الشهيد انطلق من واقع النكبة واللجوء ليزرع في الوجدان الفلسطيني والعربي يقين العودة، ويحوّل خيام اللجوء إلى منطلقات للنضال الوطني، والكوفية الفلسطينية إلى رمز للهوية والصمود، مؤكدًا أن فلسطين ظلت حاضرة في قلبه وعقله، وأن حق العودة والحرية والاستقلال شكّل جوهر مشروعه الوطني.

وأشار إلى أن ياسر عرفات مثّل لحظة انبعاث كبرى في التاريخ الفلسطيني المعاصر، إذ لم يقتصر دوره على قيادة الثورة، بل امتد إلى إعادة تشكيل الهوية الوطنية الفلسطينية ضمن إطار سياسي جامع، وتعزيز مكانة منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وفتح آفاق الحضور السياسي والدبلوماسي للقضية على الساحة الدولية.

واختتم كلوب بالتأكيد على أن ياسر عرفات كان حكاية شعب وصوت قضية، ولا يزال حاضرًا في الهتافات والذاكرة والصور والمواقف الوطنية، وفي وجدان الأجيال الفلسطينية التي تواصل التمسك بحقوقها الوطنية وأحلامها في العودة والاستقلال. وأكد أن ذكرى استشهاد أبي عمار ستظل حاضرة في التاريخ والوجدان الفلسطيني، باعتباره أحد أبرز القادة الذين ارتبطت حياتهم بمسيرة شعبهم وتضحياته، وأن إرثه النضالي سيبقى مصدر إلهام للأجيال المتعاقبة في مواصلة الطريق نحو الحرية والكرامة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وشهدت المناسبة تنظيم مؤسسة ياسر عرفات معرضًا للصور وثّق مراحل مختلفة من حياة الرئيس الراحل ومسيرته النضالية، إلى جانب عرض فيلم تناول أبرز محطات حياته، مسلطًا الضوء على تجربته السياسية والثورية وإسهاماته في مسيرة النضال الوطني الفلسطيني.