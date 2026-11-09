مندوب فلسطين يبحث مع أمين مساعد الجامعة العربية سبل دعم القضية الفلسطينية

التقى السفير مهند العكلوك المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، مع السفير شريف كامل الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية، وذلك في مقر الأمانة العامة بالقاهرة.

وذكرت مندوبية فلسطين -في بيان، اليوم /الاثنين/- أن الجانبين بحثا تعزيز التعاون والتنسيق بين الأمانة العامة والمندوبية الدائمة؛ لتنفيذ قرارات جامعة الدول العربية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، على جميع المستويات، وعلى نحو يؤثر في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، ووقف جرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.