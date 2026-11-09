أسعار الكهرباء الأوروبية تقفز فوق 600 يورو مع تراجع حاد في طاقة الرياح

قفزت أسعار الكهرباء في أوروبا، إلى أكثر من 600 يورو لكل ميجاوات/ساعة خلال فترات ذروة الطلب مساء اليوم الاثنين، مع تراجع حاد في توليد الطاقة من الرياح، ما زاد الضغوط على أسواق الكهرباء في عدد من أكبر الاقتصادات الأوروبية.

وتشير توقعات الأرصاد إلى استمرار ضعف إنتاج طاقة الرياح والشمس في شمال غرب ووسط أوروبا حتى الأربعاء، مع تأثر ألمانيا وبريطانيا ودول البنلوكس (هولندا وبلجيكا ولوكسمبورج) بصورة خاصة بفترة من الطقس الساكن والغائم، بحسب تقرير لوكالة "بلومبرج" الاخبارية.

وحذر مشغل شبكة الكهرباء البريطانية من احتمال ضيق الإمدادات، مقدرا عجزا بنحو 1.4 جيجاواط، فيما يزيد الطقس البارد الطلب على التدفئة، مع توقع انخفاض درجات الحرارة بين درجة وثلاث درجات مئوية دون المعدلات الطبيعية خلال الأسبوع.

وتزيد أسعار الغاز المرتفعة الضغوط على أسواق الكهرباء، إذ تعتمد الأسواق الأوروبية على محطات الغاز لتغطية الطلب عندما ينخفض إنتاج المصادر المتجددة، وهي ظروف تعرف بالمصطلح الالمانى "دونكل فلاوته"، وتشير إلى فترات متزامنة من ضعف الرياح والطاقة الشمسية.

وسجل سعر الكهرباء لليوم التالي في فرنسا 334.12 يورو لكل ميجاواط/ساعة، وهو الأعلى منذ ديسمبر 2022، فيما بلغ في ألمانيا 345.64 يورو، وتجاوزت الأسعار خلال بعض فترات المساء القصيرة مستوى 600 يورو.

كما تتداول عقود الكهرباء لشهر ديسمبر في ألمانيا وفرنسا قرب 200 يورو لكل ميجاواط/ساعة، أي أكثر من ضعف مستوياتها قبل عام، ما يعكس استمرار المخاوف من تقلبات حادة في الأسعار خلال فصل الشتاء.