بمشاركة 217 طبيبًا.. فلسطين تعقد امتحان مزاولة المهنة لأبناء غزة بالقاهرة

شهد وزير الصحة الفلسطيني الدكتور ماجد أبو رمضان، والقائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية السفير ناجي الناجي، انطلاق أعمال الدورة الثانية لامتحان مزاولة المهنة للأطباء البشريين وأطباء الأسنان من أبناء الشعب الفلسطيني في المحافظات الجنوبية، والتي تستضيفها السفارة الفلسطينية بالقاهرة، بالتنسيق مع وزارة الصحة الفلسطينية، وذلك في إطار جهود فلسطين لاستنهاض القطاع الطبي في قطاع غزة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس محمود عباس.

وتُعقد الامتحانات خلال شهر نوفمبر 2026، على مدار جلستين بمقر سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، بمشاركة نحو 217 من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان، وذلك للمرة الثانية على التوالي خلال العام الجاري.

وتأتي هذه الامتحانات في إطار حرص دولة فلسطين على استكمال متطلبات الحصول على تراخيص مزاولة المهنة لخريجي كليات الطب المختلفة الموجودين في جمهورية مصر العربية، وتتويج مسيرتهم الأكاديمية وتأهيلهم للعودة إلى العمل في الوطن، في ظل التداعيات الكارثية لحرب الإبادة الجماعية التي طالت مختلف قطاعات ومؤسسات الشعب الفلسطيني.

امتحان مزاولة المهنة لأطباء غزة

وأكد وزير الصحة الفلسطيني دعم القيادة الفلسطينية لجهود ومساعي أبناء الشعب الفلسطيني الدارسين في الخارج، والعمل على تيسير السبل اللازمة لتذليل العقبات أمام التحاقهم بالكوادر الطبية الفلسطينية العاملة داخل الوطن عقب عودتهم، بما يسهم في تعزيز المنظومة الصحية ودعم قدراتها، لا سيما في قطاع غزة.

وأعرب أبو رمضان عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها سفارة دولة فلسطين لدى مصر، والتسهيلات التي قدمتها لإنجاح إجراءات عقد الامتحانات، وتوفير الأجواء المناسبة للأطباء لأداء اختباراتهم بسلاسة وطمأنينة، في ظل الظروف الإنسانية والتعليمية بالغة الصعوبة التي يمر بها أبناء الشعب الفلسطيني.

من جانبه، ثمّن السفير ناجي الناجي الجهود التنسيقية المبذولة، وفق توجيهات الرئيس محمود عباس ووزارة الخارجية والمغتربين، وبالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية، مؤكدًا استمرار السفارة في جهودها بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات ذات الصلة لتأهيل الكوادر الفلسطينية العاملة، ولا سيما من أبناء قطاع غزة، ومساندتهم لاستكمال تحصيلهم العلمي على أكمل وجه.

وأشار الناجي إلى أن هذه الجهود تستهدف دعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني وحقهم في الحياة والمساهمة في صناعة المستقبل، بما يسهم في رفعة الدولة الفلسطينية وبنائها، رغم التحديات والحروب التي يعانيها الشعب الفلسطيني جراء ممارسات القوة القائمة بالاحتلال.

وثمّن القائم بأعمال سفارة فلسطين لدى مصر الدور المصري الشقيق، وجهود جمهورية مصر العربية التي لا تدخر جهدًا في سبيل دعم الشعب الفلسطيني ومساندة قضيته العادلة.

وتولى متابعة لجان الامتحانات مسؤول الشؤون الأكاديمية والبحثية إياد أبو الهنود، ومسؤول الملف الطبي الدكتور وائل أبو عون، إلى جانب موفدي وزارة الصحة الفلسطينية والمشرفين على سير امتحانات مزاولة المهنة، الدكتور محمد عرار والدكتور موسى العطاري.