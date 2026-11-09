قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كامل الوزير يزور مصابي حادث قطاري العياط ويتوعد المتسببين: لن يفلت أحد من العقاب
ثقتي كاملة في نجاحك بمهمتك الوطنية.. أبو العينين يوجه رسالة شكر لـ علي ماهر بعد توليه قيادة منتخب مصر
انطلاق صرف الأسمدة الشتوية بـ "كارت الفلاح".. والزراعة تخصص خط "واتساب" للشكاوى
أسعار الكهرباء الأوروبية تقفز فوق 600 يورو مع تراجع حاد في طاقة الرياح
عبدالناصر زيدان يكشف خطة الزمالك في يناير.. 5 لاعبين على قائمة الراحلين
"جاكيت الليل أصبح ضروريا".. تفاصيل حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار
يونيسف: ندعو إلى توفير مستلزمات الشتاء اللازمة للعائلات النازحة في غزة
ترامب يشكك في نزاهة الانتخابات الأمريكية ويتسائل عن سبب إخفاق استطلاعات الرأي
بعد توقف دام 5 أيام| عودة دخول المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة
حادث سيارة يغلق البيت الأبيض.. وترامب داخل المبنى (فيديو)
تطورات مستقبل إمام عاشور مع الأهلي.. وطلب لحسم مصيره | خاص
عبدالناصر زيدان يكشف شرط الأهلي لرحيل إمام عاشور في يناير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بمشاركة 217 طبيبًا.. فلسطين تعقد امتحان مزاولة المهنة لأبناء غزة بالقاهرة

سفير فلسطين بالقاهرة ووزير الصحة الفلسطينية
سفير فلسطين بالقاهرة ووزير الصحة الفلسطينية
الديب أبوعلي

شهد وزير الصحة الفلسطيني الدكتور ماجد أبو رمضان، والقائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية السفير ناجي الناجي، انطلاق أعمال الدورة الثانية لامتحان مزاولة المهنة للأطباء البشريين وأطباء الأسنان من أبناء الشعب الفلسطيني في المحافظات الجنوبية، والتي تستضيفها السفارة الفلسطينية بالقاهرة، بالتنسيق مع وزارة الصحة الفلسطينية، وذلك في إطار جهود فلسطين لاستنهاض القطاع الطبي في قطاع غزة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس محمود عباس.

وتُعقد الامتحانات خلال شهر نوفمبر 2026، على مدار جلستين بمقر سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، بمشاركة نحو 217 من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان، وذلك للمرة الثانية على التوالي خلال العام الجاري.

وتأتي هذه الامتحانات في إطار حرص دولة فلسطين على استكمال متطلبات الحصول على تراخيص مزاولة المهنة لخريجي كليات الطب المختلفة الموجودين في جمهورية مصر العربية، وتتويج مسيرتهم الأكاديمية وتأهيلهم للعودة إلى العمل في الوطن، في ظل التداعيات الكارثية لحرب الإبادة الجماعية التي طالت مختلف قطاعات ومؤسسات الشعب الفلسطيني.

امتحان مزاولة المهنة لأطباء غزة 

وأكد وزير الصحة الفلسطيني دعم القيادة الفلسطينية لجهود ومساعي أبناء الشعب الفلسطيني الدارسين في الخارج، والعمل على تيسير السبل اللازمة لتذليل العقبات أمام التحاقهم بالكوادر الطبية الفلسطينية العاملة داخل الوطن عقب عودتهم، بما يسهم في تعزيز المنظومة الصحية ودعم قدراتها، لا سيما في قطاع غزة.

وأعرب أبو رمضان عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها سفارة دولة فلسطين لدى مصر، والتسهيلات التي قدمتها لإنجاح إجراءات عقد الامتحانات، وتوفير الأجواء المناسبة للأطباء لأداء اختباراتهم بسلاسة وطمأنينة، في ظل الظروف الإنسانية والتعليمية بالغة الصعوبة التي يمر بها أبناء الشعب الفلسطيني.

من جانبه، ثمّن السفير ناجي الناجي الجهود التنسيقية المبذولة، وفق توجيهات الرئيس محمود عباس ووزارة الخارجية والمغتربين، وبالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية، مؤكدًا استمرار السفارة في جهودها بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات ذات الصلة لتأهيل الكوادر الفلسطينية العاملة، ولا سيما من أبناء قطاع غزة، ومساندتهم لاستكمال تحصيلهم العلمي على أكمل وجه.

وأشار الناجي إلى أن هذه الجهود تستهدف دعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني وحقهم في الحياة والمساهمة في صناعة المستقبل، بما يسهم في رفعة الدولة الفلسطينية وبنائها، رغم التحديات والحروب التي يعانيها الشعب الفلسطيني جراء ممارسات القوة القائمة بالاحتلال.

وثمّن القائم بأعمال سفارة فلسطين لدى مصر الدور المصري الشقيق، وجهود جمهورية مصر العربية التي لا تدخر جهدًا في سبيل دعم الشعب الفلسطيني ومساندة قضيته العادلة.

وتولى متابعة لجان الامتحانات مسؤول الشؤون الأكاديمية والبحثية إياد أبو الهنود، ومسؤول الملف الطبي الدكتور وائل أبو عون، إلى جانب موفدي وزارة الصحة الفلسطينية والمشرفين على سير امتحانات مزاولة المهنة، الدكتور محمد عرار والدكتور موسى العطاري.

فلسطين الدكتور ماجد أبو رمضان وزير الصحة الفلسطيني سفارة دولة فلسطين السفير ناجي الناجي السفارة الفلسطينية بالقاهرة وزارة الصحة الفلسطينية الرئيس محمود عباس الإبادة الجماعية قطاع غزة امتحان مزاولة المهنة إسرائيل الاحتلال أطباء غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مي كساب تكشف كواليس أزماتها المالية: كنا بنلم الفضية من البيت عشان نجيب أكل وقت كورونا

مي كساب عن أزمتها المالية: كنا بنلم الفضية من البيت عشان نجيب أكل

مصر وألمانيا تبنيان شراكة للتدريب والتشغيل

ألمانيا تفتح أبوابها للمصريين.. 7 قطاعات تطلب عمالة مصرية (تفاصيل)

حسام حسن

بعد رحيله عن منتخب مصر.. حسام حسن يقترب من تدريب صن داونز

الذهب

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل رقماً قياسياً

الذهب

بعد الارتفاع الجديد.. سعر الذهب اليوم

مقابلة ترامب مع سي بي إس

ترامب: آمل أن يفتقدني الناس بعد وفاتي.. أنا شخص متدين لذا سأذهب إلي الجنة

شيكابالا

شيكابالا عن حسام حسن: لما كان بيدخل أوضة اللبس في الزمالك اللاعيبة كانت بتقف

علي ماهر

6 تغييرات في قائمة منتخب مصر.. كيف اختلفت اختيارات علي ماهر عن قائمة حسام حسن الأخيرة؟

ترشيحاتنا

محمد عبد المنعم

ناقد رياضي يكشف تفاصيل إصابة محمد عبدالمنعم وموقفه من معسكر منتخب مصر

منتخب فرنسا

منتخب فرنسا يعلن استبعاد كالولو بسبب الإصابة واستدعاء كومبيدي بديلاً له

جوزيه مورينيو

جوزيه مورينيو يفوز بجائزة أفضل مدرب في الليجا لشهر أكتوبر

بالصور

سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ.. ما هى؟

سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟
سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟
سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟

فيتامين سي قد يوقف السرطان قبل ظهوره؟.. هل يصبح سلاحا جديدا للوقاية من الأورام؟

فيتامين سي يمنع السرطان
فيتامين سي يمنع السرطان
فيتامين سي يمنع السرطان

فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب

فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب
فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب
فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب

أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور

أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور
أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور
أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور

فيديو

وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين

وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين ويوقعان اتفاقية تعاون مشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

د. مجدي بدران

د.مجدى بدران يكتب: الفيروس المخلوي التنفسي

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تشكيلُ السلبية

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: فراشة الآلة.. حين لا تكفي معرفة البداية لمعرفة النهاية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: طه حسين والسؤال الغائب

المزيد