انطلاق الجلسة العامة للشيوخ لمناقشة استثمار الأصول الوقفية

افتتح المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، أعمال الجلسة العامة للمجلس، لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة المقدمة من النواب، لاستيضاح سياسات الحكومة بشأن عدد من الملفات والقضايا المهمة.

وتتضمن أعمال الجلسة مناقشة طلبين موجهين إلى وزارة الأوقاف، الأول مقدم من النائب محمد حمزة وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الوزارة بشأن دورها في نشر الفكر الوسطي، وتطوير برامج التدريب والتأهيل للأئمة والوعاظ، بما يسهم في تعزيز الوعي الديني وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح.

كما يناقش المجلس طلب المناقشة العامة المقدم من النائب هشام مجدي وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة وزارة الأوقاف بشأن خطط إدارة واستثمار الأصول الوقفية، وتعظيم الاستفادة منها، إلى جانب دور صندوق الأوقاف في تعزيز العائد التنموي لهذه الأصول، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.