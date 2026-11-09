نقابة الممثلين تنعى ضحايا حادث قطار العياط

نعت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، ببالغ الحزن والأسى ضحايا حادث قطار العياط، الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، معربين عن خالص التعازي لأسر المتوفين، ومواساتها لكل من طالهم هذا الحادث الأليم.

وتقدم الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وأعضاء مجلس النقابة، بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا، داعين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

الممثلين تتضامن مع ضحايا قطار العياط

وأكدت النقابة على تضامنها الكامل مع أسر الضحايا والمصابين في هذا الظرف الأليم، وشدد النقيب على أن المصاب واحد، وأن مثل هذه الحوادث تترك أثرًا بالغًا في نفوس المصريين جميعًا، الذين يتشاركون مشاعر الحزن والألم تجاه كل أسرة فقدت عزيزًا عليها، حيث قال: قلوبنا كلنا موجوعة وربنا يصبر اهالي الضحايا.

كما نتمنى السلامة لجميع المصابين، وأن يتجاوزوا هذه المحنة في أقرب وقت، مع خالص مواساتي لكل المتضررين من الحادث، واسأل المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء.