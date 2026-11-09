أسرع حالات طلاق بالوسط الفني.. قيس عبد الفتاح بعد يومين وناهد السباعي قبل ساعات من حفل الزفاف

شهد الوسط الفني بحياة عدد من النجوم زيجات قصيرة أثارت اهتمام الجمهور، بعدما تحولت أفراحهم إلى قصص انفصال سريعة، لأسباب تنوعت بين الخلافات الشخصية واختلاف وجهات النظر وتعارض طبيعة العمل، لتبقى بعض هذه الزيجات من بين أقصر الزيجات التي عرفها الوسط الفني ونرصدها فى التقرير التالي.

قيس عبد الفتاح.. زواج انتهى بعد 48 ساعة

يعد الفنان قيس عبد الفتاح من أصحاب الزيجات التي لم تستمر سوى فترة قصيرة للغاية، إذ تزوج من سيدة تونسية، لكن هذه الزيجة لم تكتب لها الاستمرارية، وانتهت بالانفصال بعد مرور 48 ساعة فقط على الزواج، لتصبح واحدة من أسرع حالات الانفصال التي شهدها الوسط الفني.

ياسمين كساب.. 3 أشهر أنهت الزواج

وخاضت الفنانة ياسمين كساب تجربة زواج من طبيب جراح روسي الجنسية، أشهر إسلامه من أجل الزواج منها، إلا أن هذه الخطوة لم تضمن استمرار العلاقة، إذ لم يدم الزواج أكثر من ثلاثة أشهر، لتنتهي التجربة سريعا بالانفصال، رغم ما صاحبها من تفاصيل لفتت الأنظار وقتها.

ناهد السباعي.. الانفصال قبل الزفاف بساعتين

وأما من أكثر قصص الانفصال التي أثارت الدهشة في الوسط الفني، ما حدث مع الفنانة ناهد السباعي، التي عقدت قرانها واستعدت لإقامة حفل زفافها، قبل أن تفاجئ الجميع بإعلان الانفصال وإلغاء الحفل قبل موعده بساعتين فقط.

وجاء القرار في اللحظات الأخيرة، ليضع نهاية لقصة زواج لم تصل إلى مرحلة الاحتفال بها، ويحول يوم الزفاف المنتظر إلى واحدة من أكثر الوقائع إثارة للجدل في حياتها الشخصية.

مي سليم ووليد فواز.. 25 يوما فقط

وشهد عام 2018 واحدة من أسرع حالات الانفصال بين نجوم الفن، بعدما أعلنت الفنانة مي سليم والفنان وليد فواز انتهاء زواجهما، الذي بدأ في 20 يونيو من العام نفسه، ولم يستمر سوى 25 يوما فقط.

وكان ارتباط الثنائي قد حظي باهتمام واسع من الجمهور، خاصة مع ظهورهما معا خلال فترة ارتباطهما، لكن المفاجأة جاءت سريعا بإعلان الانفصال، لتتحول قصة زواجهما إلى واحدة من أبرز الزيجات القصيرة في الوسط الفني.

إيناس النجار.. شهر واحد أنهى الزيجة

كما لم تستمر تجربة الزواج في حياة الفنانة إيناس النجار سوى شهر واحد، بعدما ارتبطت برجل أعمال يدعى محمد محفوظ، قبل أن تنتهي العلاقة بالانفصال نتيجة خلافات بين الطرفين.

وتردد أن تدخل الزوج في طبيعة عملها ورغبته في ابتعادها عن مجال التمثيل كانا من أبرز أسباب الخلاف، في ظل تمسكها باستكمال مشوارها الفني، وهو ما أدى إلى عدم استمرار الحياة الزوجية بينهما.

هنا شيحة وأحمد فلوكس.. 9 أشهر من الزواج

بينما جمعت الفنانة هنا شيحة بالفنان أحمد فلوكس قصة زواج لم تستمر طويلا، إذ أعلن الثنائي انفصالهما بعد نحو تسعة أشهر فقط من الارتباط، رغم الاهتمام الذي حظيت به علاقتهما منذ بدايتها.

وأوضحت هنا شيحة في تصريحات سابقة أن اختلاف وجهات النظر كان من أسباب انتهاء الزواج، لتسدل الستار على تجربة لم تستطع تجاوز الخلافات بين الطرفين.

رشدي أباظة وصباح.. زواج لم يستمر سوى يوم

ومن بين أشهر الزيجات القصيرة في تاريخ الوسط الفني، قصة زواج الفنان رشدي أباظة من المطربة اللبنانية صباح، التي لم تستمر سوى يوم واحد، وسط حالة من الجدل والشائعات التي أحاطت بالارتباط.

وترددت وقتها روايات عن أن صباح تزوجت رشدي أباظة رغم ارتباطه بالفنانة سامية جمال، وهو ما تسبب في إثارة الخلافات والجدل حول هذه الزيجة، لتنتهي سريعا بعد يوم واحد فقط.

حاتم ذو الفقار ونورا.. 8 أشهر بعد حفل أسطوري

أما الفنانة نورا والفنان حاتم ذو الفقار، فقد جمعتهما قصة زواج بدأت بحفل زفاف أسطوري، قبل أن تنتهي بالطلاق بعد نحو ثمانية أشهر فقط.

وعقب انتهاء الاحتفالات، اختار الزوجان اليونان لقضاء شهر العسل، لكن الرحلة لم تستمر سوى عشرة أيام، بسبب ارتباطهما بتصوير أعمال فنية. ورغم الأجواء الاحتفالية التي صاحبت زواجهما، لم تصمد العلاقة طويلا، لتنتهي بالانفصال وسط ما تردد عن وجود خلافات شخصية بين الطرفين.