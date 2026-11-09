باكستان تعرب عن قلقها البالغ إزاء استمرار الممارسات الإسرائيلية غير القانونية في قطاع غزة

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، عن قلقه البالغ إزاء استمرار الممارسات الإسرائيلية غير القانونية الرامية إلى حرمان الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من المساعدات الإنسانية الأساسية.

وذكر راديو باكستان اليوم /الاثنين/ أن شريف لفت الانتباه - في تدوينة له على منصة "إكس" - إلى المشاهد المؤلمة لخيام غمرتها المياه، وأطفال في قطاع غزة باتوا محاصرين بلا مأوى، ويواجهون خطر المجاعة والبرد القارس.

كما أدان شريف بشدة انتهاكات وقف إطلاق النار والقانون الدولي، واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني.. مشيرا إلى أنه أصدر توجيهاته لوزارة الخارجية باتخاذ كافة السبل الممكنة لتكثيف إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.