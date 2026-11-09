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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب يطالب بتحديث الخطاب الديني ومواجهة مخاطر السوشيال ميديا والمخدرات وجرائم الأسرة

النائب محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ
النائب محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

استعرض النائب محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عصام فريد، وبحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، طلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة ممثلة في وزارة الأوقاف، وخطتها لنشر الفكر الوسطي، والاهتمام ببرامج التدريب والتأهيل للأئمة والوعاظ، وتعزيز دورهم في مواجهة الأفكار المتطرفة والهدامة.

وتناول النائب محمد حمزة، من خلال طلب المناقشة العامة، أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي، باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان المصري، وحماية أمنه الفكري والقومي، ودعم استقرار المجتمع، في ظل استراتيجية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة.

وأكد النائب محمد حمزة في طلبه أن حماية المجتمع من التيارات الهدامة والتطرف الفكري تتطلب تضافر الجهود لحماية العقول والقلوب من التيارات الهدامة والمتطرفة، مشيراً إلى أن الأئمة والخطباء يمثلون صمام الأمان الفكري والروحي للمجتمع، وأن دورهم لا يقتصر على إلقاء خطبة الجمعة أو الدروس التقليدية، بل يمتد إلى بناء الإنسان وتحصين المجتمعات.

وأشار النائب محمد حمزة إلى أن التطور الرقمي الهائل وسيطرة وسائل التواصل الاجتماعي فرضا واقعاً جديداً، تتسلل عبره فتاوى مضللة وأفكار مشوشة إلى عقول النشء والشباب بسرعة فائقة، وهو ما يستوجب إعادة تقييم مدى مواكبة البرامج الدعوية والتدريبية لهذه التحديات، ورفع كفاءة الأئمة والخطباء في التعامل مع الفضاء الرقمي وأدواته الحديثة.

وطالب النائب محمد حمزة بضرورة تحديث الخطاب الديني بما يتواكب مع متغيرات العصر والتحديات التي تواجه المجتمع، والعمل على نشر الوعي الديني والثقافي والمجتمعي بين المواطنين، خاصة الشباب والنشء، مؤكداً أهمية أن يتناول الخطاب الديني القضايا الحياتية التي تمس الأسرة المصرية بصورة مباشرة.

وشدد على ضرورة تكثيف دور الأئمة والوعاظ في التوعية بمخاطر الاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا»، وما قد تسببه من نشر الشائعات والأفكار المغلوطة والتأثير السلبي على عقول الشباب، إلى جانب مواجهة ظاهرة تعاطي المخدرات والإدمان، والتوعية بمخاطرها على الفرد والأسرة والمجتمع.

كما دعا إلى الاهتمام بالقضايا الأسرية والاجتماعية، والتصدي لظاهرة العنف والتفكك الأسري وجرائم الأسرة، من خلال خطاب ديني مستنير يعزز قيم التسامح والتراحم والحوار الأسري، ويحافظ على تماسك الأسرة المصرية، مؤكداً أن دور الإمام يجب أن يمتد من المسجد إلى المجتمع، ليكون شريكاً فاعلاً في معالجة المشكلات الاجتماعية وبناء الوعي وحماية الأجيال الجديدة.

وأوضح النائب محمد حمزة أن الواقع العملي أظهر اعتماد بعض الأئمة على نصوص قديمة أو خطب جاهزة ومستهلكة، لا تلامس المشكلات اليومية الحقيقية التي يعاني منها المجتمع، والاقتصار على الظاهر الحرفي للنصوص دون إدراك مقاصد الشريعة الإسلامية العليا، وهو ما قد ينعكس سلباً على قدرة الخطاب الديني على تقديم إجابات مرنة تتناسب مع متغيرات العصر.

وشدد النائب محمد حمزة على ضرورة قياس مدى نجاح الخطبة أو الدرس الديني في تغيير سلوكيات المصلين وإحداث أثر إيجابي حقيقي في سلوكيات النشء، وعدم الاكتفاء بمجرد إلقاء الخطب والدروس، بل العمل على تطوير مضمونها وربطها بقضايا المجتمع واحتياجات المواطنين.

وطالب النائب محمد حمزة الحكومة باستعراض سياستها العامة في تطوير دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي، والاهتمام ببرامج التدريب والتأهيل للوعاظ والأئمة، وتوضيح سبل تعزيز دور الأئمة والوعاظ في نشر الفكر والوعي المجتمعي، مع بيان الآليات التدريبية المتخصصة للتعامل مع قضايا المجتمع وتحصين النشء ضد الأفكار الهدامة.

كما أكد أهمية تطوير منظومة إعداد وتأهيل الأئمة والخطباء، بما يضمن امتلاكهم الأدوات العلمية والفكرية والمهارات التواصلية اللازمة للتعامل مع التحديات المعاصرة، ومواجهة الأفكار المتطرفة، وتقديم خطاب ديني مستنير يواكب تطورات المجتمع، ويسهم في بناء وعي حقيقي لدى المواطنين، خاصة فئة الشباب والنشء.

ويأتي طلب المناقشة العامة في إطار بحث دور وزارة الأوقاف في تطوير الخطاب الديني، وتعزيز جهود نشر الفكر الوسطي، ورفع كفاءة الأئمة والوعاظ، بما يدعم حماية المجتمع من الأفكار المتطرفة والهدامة، ويعزز الوعي الديني والمجتمعي، ويحافظ على استقرار الأسرة المصرية وتماسك المجتمع.

المستشار عصام فريد الجلسة العامة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف طلب مناقشة عامة سياسة الحكومة

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