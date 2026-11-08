استجابة وزير الأوقاف لطلب النائبة بسمة هنداوي.. فرش مسجد «الأشراف الكبير» خلال أسابيع

وجّه الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير فرش جديد لمسجد «الأشراف الكبير»، بعد عرض احتياجات المسجد خلال لقاء النائبة بسمة هنداوي عضو مجلس الشيوخ مع فضيلته.

وجاءت الاستجابة عقب زيارة لوزير الأوقاف، تم خلالها عرض ملف المسجد، وتوضيح حاجته الماسة إلى تجديد الفرش بما يتناسب مع مكانته الدينية، ويستوعب جموع المصلين وطلاب الجامعة المترددين عليه.

ووجّه وزير الأوقاف قطاع المديريات بسرعة إنهاء إجراءات توفير الفرش اللازم، ومخاطبة مديرية أوقاف الدقهلية للبدء في إعداد المقايسات الفنية وحصر الكميات المطلوبة، تمهيدًا لتنفيذ الأعمال.

ومن المنتظر، وفقًا لما أُعلن، توريد الفرش الجديد وتركيبه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وسط متابعة مستمرة للإجراءات حتى الانتهاء من الأعمال وظهور المسجد بالصورة اللائقة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الاهتمام بعمارة بيوت الله وتلبية احتياجات المساجد، وتحسين الخدمات المقدمة للمصلين وأهالي المنطقة.