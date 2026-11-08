أخبار الاثنين 9 نوفمبر 2026.. تعرف على أبرز الأحداث والفعاليات

وزير الاتصالات يشارك في مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات بالدوحة

يشارك المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في افتتاح مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (PP-26) في العاصمة القطرية الدوحة، ويلقي كلمة مصر في الجلسة العامة، ويعقد لقاءات ثنائية مع وزراء ومسؤولين دوليين على هامش المؤتمر.

انطلاق قمة الويب 2026 بمشاركة 41 شركة مصرية ناشئة

تنطلق في العاصمة البرتغالية لشبونة فعاليات قمة الويب 2026 وتستمر حتى 12 نوفمبر، بمشاركة 41 شركة مصرية ناشئة بدعم من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، منها 24 شركة عارضة في الجناح المصري و17 شركة زائرة.

انطلاق المنتدى العالمي الأول للملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي في جنيف

تنطلق في مقر المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» بجنيف فعاليات المنتدى العالمي الأول للملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء والخبراء لمناقشة التحديات القانونية والتشريعية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وحقوق التأليف والاختراع وملكية مخرجات الأنظمة الذكية.

قمة الابتكار في التعليم التكنولوجي INNOVET III

تنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) قمة INNOVET III: TVET ReAImagined، بحضور وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف والسفير السويسري ونائبة رئيس البعثة الألمانية ونائبة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، لدعم توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التعليم الفني.

جامعة ساكسوني مصر توقع مذكرة تفاهم مع جامعة ألمانية

تستقبل جامعة ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا وفدًا من مجلس وزراء ولاية ساكسونيا الألمانية، وتوقع مذكرة تفاهم مع جامعة ساكسوني للدراسة المزدوجة (DHSN) بألمانيا لتعزيز التعاون الأكاديمي وإتاحة الدرجات العلمية المزدوجة للطلاب المصريين.

وزير الشباب والرياضة في قنا

يزور جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، محافظة قنا في أول زيارة له للمحافظة، برفقة محافظ قنا اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، لتفقد مركز شباب المراشدة بمركز الوقف والصالة المغطاة بمدينة قنا ومركزي شباب مدينة قنا والمخادمة.

لجان مجلس الشيوخ تناقش غلاء الأسعار والضرائب والصحة والتعليم

تعقد لجان مجلس الشيوخ اجتماعات لمناقشة طلبات مناقشة عامة ومقترحات برغبة، أبرزها رقابة الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار، والأثر التشريعي لقانون الضريبة على الدخل، وتيسير إجراءات التأمين الصحي، وتطوير مدارس المتفوقين، وترشيد نفقات الزواج، وتأمين المصالح المصرية في ليبيا.

دار الإفتاء تستطلع هلال جمادى الآخرة

تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر جمادى الآخرة 1448 هجريًا مساءً، من خلال لجانها الشرعية والعلمية في محافظات الجمهورية.

انطلاق كوب 31 في أنطاليا التركية

تنطلق في مدينة أنطاليا التركية أعمال الدورة الـ31 من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 31"، بمشاركة وفود من معظم دول العالم، وتستمر حتى 20 نوفمبر. تتولى أستراليا قيادة المفاوضات، وتتركز المناقشات على تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة والابتعاد عن الفحم والنفط والغاز، وتوسيع شبكات الكهرباء وقدرات تخزين الطاقة، وحشد التمويل اللازم لمساعدة الدول الأكثر تضررًا من تغير المناخ.

ندوات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في معرض Cairo ICT 2026

ينظم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ثلاث ندوات بالقاعة المخصصة بجناحه في معرض Cairo ICT 2026، هي: "مركز تلقي شكاوى المستخدمين" مع عزة آدم من 12 إلى 1 ظهرًا، و"المدفوعات الإلكترونية" مع مصطفى البنا من 2 إلى 3 ظهرًا، و"جاهزية وانتشار شبكات الاتصالات لتلبية متطلبات الرقمنة" مع محمد عبد الغني من 4 إلى 5 مساءً.

اليوم الثاني من مؤتمر PAFIX 2026 للمدفوعات الرقمية

تتواصل فعاليات مؤتمر ومعرض المدفوعات الرقمية والشمول المالي «PAFIX 2026» بأربع جلسات من الحادية عشرة صباحًا حتى الثالثة إلا ربعًا ظهرًا، تناقش الشمول المالي والرفاه المالي، والتمويل المستقل، والذكاء الاصطناعي في المدفوعات، وتكامل المدفوعات الرقمية في أفريقيا، بمشاركة قيادات من البنك المركزي وبنوك كبرى وشركات تكنولوجيا مالية.

الملتقى الثاني للحرف التراثية بقصر الإبداع الفني

يواصل قصر الإبداع الفني بالسادس من أكتوبر فعاليات الملتقى الثاني للحرف التراثية "إبداعات مصرية" بمشاركة أكثر من 40 فنانًا وحرفيًا، ويضم ورشًا في الخيامية والخزف والكروشيه والسجاد اليدوي والنحاس والجلد والتطريز ومشغولات نوبية.

فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب

يقدم معرض الشارقة الدولي للكتاب برنامجًا ثقافيًا من العاشرة صباحًا حتى التاسعة والنصف مساءً، يضم جلسات في الذكاء الاصطناعي والتقنية والنقد الأدبي وقراءات شعرية وإطلاق كتاب "ريادة الأعمال الزراعية في الإمارات"، وعروضًا في ركن الطهي، وورشًا وأنشطة للأطفال والكبار.

مؤتمر "عُمان مصر.. أرض الفرص" في نسخته الثانية

يستضيف فندق نايل ريتز كارلتون بالقاهرة في الخامسة مساءً النسخة الثانية من مؤتمر "عُمان مصر.. أرض الفرص" تحت شعار "تكامل لا تنافس"، بمشاركة نخبة من المتحدثين وصناع القرار لبحث فرص التعاون الاقتصادي والاستثمار المشترك بين البلدين.

إعلان قائمة العشرين في "أمير الشعراء"

تعلن هيئة أبوظبي للتراث بمسرح شاطئ الراحة في أبوظبي أسماء الشعراء والشاعرات العشرين المتأهلين إلى حلقات البث المباشر من الموسم الثاني عشر لبرنامج «أمير الشعراء»، وتكشف عن موعد انطلاق الحلقات وآلية التأهل في كل مرحلة.

جامعة الأزهر تعلن نتيجة المرحلة الثانية للقبول بالمدن الجامعية

تعلن الإدارة المركزية للمدن الجامعية والتغذية بجامعة الأزهر نتيجة المرحلة الثانية للقبول بالمدن الجامعية، للطلاب المستجدين الحاصلين على الثانوية الأزهرية والمتخلفين عن التقديم في المرحلة الأولى من سنوات النقل بمختلف الكليات. يمكن الاستعلام عن النتيجة عبر موقع خدمات جامعة الأزهر بإدخال الرقم القومي، على أن يبدأ التسكين يوم الثلاثاء 10 نوفمبر.

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر عن الاجتهاد الفقهي ووعي الشباب

يعقد الجامع الأزهر الملتقى الفقهي "بين الشرع والطب" في دورته الثالثة والسبعين، بعد صلاة المغرب بالظلة العثمانية، لمناقشة "الاجتهاد الفقهي وأثره في وعي الشباب.. المذهب الحنفي نموذجًا"، بمشاركة د. محمود عبد الجواد ود. أحمد لطفي زكي شلبي، ويدير الحوار د. كمال نصر الدين.

ملتقى "شبهات وردود" عن النسخ في القرآن الكريم

يعقد مجمع البحوث الإسلامية بعد صلاة المغرب بمدينة البعوث الإسلامية الملتقى الثالث عشر من سلسلة «شبهات وردود»، لمناقشة دعاوى الحداثيين حول النسخ في القرآن الكريم، بمحاضرة للدكتور عبد الفتاح خضر، ويديره الشيخ الحسين القاضي.

إجراءات تنظيمية لدخول ساحة محطة مصر

تطبق هيئة السكك الحديدية إجراءات بساحة محطة مصر بالقاهرة، بالتزامن مع تطوير كوبري 6 أكتوبر، تشمل منع دخول المركبات واقتصار دخول المشاة على أبواب مخصصة، مع استمرار الدخول والخروج عبر مترو الشهداء بشكل طبيعي.

افتتاح أول شلتر لإيواء كلاب الشوارع في القاهرة

تفتتح محافظة القاهرة أول شلتر لإيواء كلاب الشوارع على مساحة 5 آلاف متر مربع في مدينة التبين، بحضور وزيرة التنمية المحلية والبيئة ووزير الزراعة ومحافظ القاهرة. تصل الطاقة الاستيعابية للشلتر إلى نحو 700 كلب في مرحلته الأولى، ضمن خطة للتوسع في إنشاء ملاجئ لإيواء الكلاب وتعقيمها.

مؤتمر ومعرض الحج في نسخته السادسة بجدة

تتواصل في جدة فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض الحج تحت شعار "من مكة إلى العالم"، بمشاركة أكثر من 520 جهة من أكثر من 150 دولة، وتشمل جلسات ومعرضًا ومنطقة ابتكار ومركزًا للأعمال.

المؤتمر السنوي السادس لاتحاد علوم الأرض المتوسطي بحلوان

يواصل المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بحلوان استضافة المؤتمر السنوي السادس لاتحاد علوم الأرض المتوسطي (MedGU-26) بنظام هجين، لمناقشة علوم الغلاف الجوي والمناخ والزلازل والجيوفيزياء والاستشعار عن بُعد.

مباراتان في دور الـ32 بكأس مصر

يلتقي وادي دجلة مع كهرباء الإسماعيلية على استاد السويس الجديد في الثانية والنصف ظهرًا، ويواجه زد إف سي نظيره سمنود على استاد بتروسبورت في الخامسة مساءً، ضمن دور الـ32 بكأس مصر.

ختام المهرجان الدولي للشعر العربي والفنون بالإسكندرية

تُختتم في الإسكندرية فعاليات الدورة التاسعة للمهرجان الدولي للشعر العربي والفنون "دورة الخليل بن أحمد الفراهيدي"، التي انطلقت في 5 نوفمبر بمشاركة نخبة من الشعراء والمبدعين العرب، وتضمنت ندوات وأمسيات شعرية ودراسات نقدية ومعرضًا للفنون التشكيلية ومسابقة لشباب الشعراء.

المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون

تتواصل في مدن أمريكية بولايات نيويورك ونيوجيرسي وتينيسي، ومنها ناشفيل، فعاليات الدورة السادسة من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون (EAFF) حتى 12 نوفمبر، بمشاركة 432 فيلمًا تتنافس في 7 مسابقات رسمية.

مهرجان الفيلم الفرنسي العربي بفرنسا

تتواصل في مدينة نوازي لو سيك قرب باريس فعاليات الدورة الخامسة عشرة من مهرجان الفيلم الفرنسي العربي، التي تحل فيها مصر ضيف شرف بتخصيص برنامج خاص لسينماها، وتستمر حتى 17 نوفمبر.

عرض "الناس والبحيرة" في قصر السينما

يعرض قصر السينما بجاردن سيتي الفيلم التسجيلي "الناس والبحيرة" في الثامنة مساءً، ضمن برنامج العروض المجانية لشهر نوفمبر الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، وهو أول عروض البرنامج.

استمرار ورشة التصوير بالموبايل لباحثي أطلس المأثورات الشعبية

تواصل الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين بهيئة قصور الثقافة ورشة "التصوير الفوتوغرافي والفيديو بالموبايل" لباحثي إدارة أطلس المأثورات الشعبية بمقر الإدارة بمصر الجديدة، بهدف رفع كفاءتهم في توثيق التراث الثقافي غير المادي بجودة تصلح للأرشفة العلمية.

محاضرة "العِشرة الحسنة بين الزوجين" في دار الإفتاء

يلقي الدكتور عمرو الورداني، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، محاضرة "العِشرة الحسنة بين الزوجين" بمركز التدريب بدار الإفتاء المصرية، من الرابعة إلى السادسة مساءً، ضمن دورة تأهيل المقبلين على الزواج "لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا" (الدورة 22).

محمد طرزي في متحف نجيب محفوظ

يستضيف متحف نجيب محفوظ الكاتب اللبناني محمد طرزي، الفائز بجائزة نجيب محفوظ للأدب عن روايته "ميكروفون كاتم صوت"، في الثانية ظهرًا، لمناقشة روايته مع الأستاذ محمود عبد الشكور، ضمن "عام نجيب محفوظ" الذي أطلقه المتحف ووزارة الثقافة.

محاضرة عن الدبكة والهوية الفلسطينية بالجامعة الأمريكية

تلقي الدكتورة لوكي إله شريف، من جامعة تورونتو، محاضرة عن دور الدبكة في دعم الهوية الفلسطينية والذاكرة الجماعية والصلة بالأرض، في الواحدة ظهرًا.

لقاء "مخاطر التغير المناخي" بقصر ثقافة الشاطبي

يستضيف قصر ثقافة الشاطبي بالإسكندرية لقاءً بعنوان "مخاطر التغير المناخي" ضمن فعاليات صالون الثقافة الجماهيرية، بمشاركة د. ميرفت مصطفى ود. أحمد رضوان، وتديره الكاتبة نجلاء خليل.

ورشة لغة الإشارة بقصر ثقافة الغردقة

ينظم قصر ثقافة الغردقة في السادسة مساءً ورشة لتعليم لغة الإشارة مع المدربة رشا الخولي.

محاضرة عن الوضوء والصلاة بقصر ثقافة الغردقة

يستضيف قصر ثقافة الغردقة في السابعة مساءً محاضرة عن الوضوء والصلاة مع الشيخ إسماعيل أحمد حافظ.

ورشة التشكيل بالطين الأسواني في قصر ثقافة برج العرب

ينظم قصر ثقافة برج العرب بالإسكندرية في الحادية عشرة صباحًا ورشة عمل لتشكيلات بالطين الأسواني بتدريب منى صلاح.

عرض الكورال بقصر ثقافة أنور المعداوي

يقدم فريق الكورال عرضًا فنيًا بقصر ثقافة أنور المعداوي في كفر الشيخ في الثالثة عصرًا، بمناسبة العيد القومي للمحافظة.

ورشة فنية بقصر ثقافة الأنفوشي

ينظم قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية في الخامسة مساءً ورشة فنية بمناسبة عيد الطفولة بتدريب الفنانة شاهنده غريب.

ندوة أدبية بمركز شباب دمياط

يستضيف مركز شباب دمياط في السادسة مساءً ندوة "إلى أي مدى يصمد الأدب في مواجهة المتغيرات" بمشاركة محمد بربر ومها الخواجة وناصر العزبي ويوسف بدر، وتديرها ميادة حبيب.

مسرح "المواجهة والتجوال" في المنيا

تواصل محافظة المنيا فعاليات المرحلة السابعة من مشروع مسرح "المواجهة والتجوال"، بمركز شباب المعصرة وجامعة المنيا وكلية البنات بجامعة الأزهر، وتشمل عروضًا مسرحية ومعارض للكتاب والفنون التشكيلية وورشًا وعروضًا للفنون الشعبية.

ورشة "كوم الدكة: قراءات في العمارة والهوية" بالإسكندرية

تنظم مؤسسة راقودة للفن والتراث بالشراكة مع CLASH Designers Community اليوم الثاني من ورشة "كوم الدكة: قراءات في العمارة والهوية" في الرابعة عصرًا، ويتضمن جولة ميدانية بمنطقة كوم الدكة لرصد التنوع المعماري وتوثيقه بصريًا، وحلقة نقاشية لتحليل نتائج الرصد.

باليه "روميو وجولييت" في سينما زاوية

تعرض سينما زاوية بوسط البلد في السابعة مساءً باليه "روميو وجولييت" ضمن موسم أوبرا باريس، من تصميم رودولف نورييف وموسيقى بروكوفييف، وتدور أحداثه حول عاشقي فيرونا وسط صراع العائلتين.

حفل مؤمن خالد بساقية الصاوي

تستضيف ساقية الصاوي بالزمالك في قاعة النهر، في الثامنة مساءً، حفلًا غنائيًا للفنان مؤمن خالد يقدم خلاله مجموعة من الأغنيات.

"وضع يد" بساقية الصاوي

تستضيف ساقية الصاوي بالزمالك في السابعة والنصف مساءً العرض المسرحي "وضع يد" بقاعة الحكمة، من إخراج عمار مولانا.

«سالب واحد» على مسرح الهناجر ضمن نهائيات مهرجان آفاق المسرحي

يعرض مسرح الهناجر العرض المسرحي «سالب واحد» لفريق كلاكيت من القاهرة، تأليف محمد عادل وإخراج محمد سعيد، ضمن مسابقة العروض الطويلة بالدورة الـ12 من مهرجان آفاق المسرحي، في السادسة مساءً، والدخول مجاني بأسبقية الحضور.

«ما لا يقال» على مسرح الساحة ضمن نهائيات مهرجان آفاق المسرحي

يعرض مسرح الساحة العرض المسرحي «ما لا يقال» لفرقة حكاية فنان للفنون والمسرح من القاهرة، تأليف أحمد سمير وإخراج عمر حسن، ضمن مسابقة مسرح الساحة بالدورة الـ12 من مهرجان آفاق المسرحي، في الثامنة مساءً، والدخول مجاني بأسبقية الحضور.

«القرداتي» على مسرح الهناجر ضمن نهائيات مهرجان آفاق المسرحي

يعرض مسرح الهناجر العرض المسرحي «القرداتي» لفرقة الأفندية من القاهرة، تأليف محمد مهنى وإخراج أحمد عادل توفيق، ضمن مسابقة الديودراما بالدورة الـ12 من مهرجان آفاق المسرحي، في العاشرة مساءً، والدخول مجاني بأسبقية الحضور.

"ليالينا" بمكتبة الإسكندرية

تستضيف مكتبة الإسكندرية في السابعة مساءً العرض المسرحي "ليالينا"، المأخوذ عن مسرحية "الناس اللي تحت" لنعمان عاشور، من إخراج محمد الحضري، بالقاعة الكبرى بمركز المؤتمرات.

"تصبحي على خير يا ماما" برابطة الفن

تستضيف رابطة الفن بوسط القاهرة في الثامنة مساءً العرض المسرحي "تصبحي على خير يا ماما" لفرقة نور المسرحية، وهو عرض نفسي اجتماعي مأخوذ عن نص للكاتبة الأمريكية مارشا نورمان.

"ساعة حظ" على مسرح أوبرا ملك

تعرض فرقة مسرح الشباب مسرحية "ساعة حظ" على مسرح أوبرا ملك بالأزبكية في الثامنة مساءً، من إخراج حسام التوني وبطولة ياسر أبو العينين وهالة محمد وعادل الحسيني ونادين عامر.

"أداجيو.. اللحن الأخير" بمسرح الغد

يستضيف مسرح الغد في الثامنة مساءً العرض المسرحي "أداجيو.. اللحن الأخير"، الذي يقدم تجربة تستند إلى التعبير الدرامي والموسيقي.

"حاجة تخوف" في مركز الإبداع الفني

يستضيف مركز الإبداع الفني بالقاهرة في السابعة مساءً مسرحية "حاجة تخوف" من إخراج خالد جلال، بمشاركة خريجي "ستوديو الممثل".

"يمين في أول شمال" على مسرح السلام

تعرض قاعة يوسف إدريس بمسرح السلام بشارع قصر العيني في الثامنة والنصف مساءً مسرحية "يمين في أول شمال"، تأليف محمود جمال هنيدي وبطولة عبدالله صابر وإيهاب محفوظ، وإخراج عبدالله صابر.

"الأيتام" بمسرح الجراج في مركز الجيزويت الثقافي

يستضيف مسرح الجراج بمركز الجيزويت الثقافي في السابعة مساءً العرض الأول لـ"الأيتام"، وهو عرض حكي مسرحي مستوحى من السيرة الهلالية لفرقة الورشة المسرحية بإدارة حسن الجريتلي، ضمن مهرجان Festival by HEWAR.

عرضان مسرحيان عربيان في مهرجان الأردن المسرحي 31

يقدم مهرجان الأردن المسرحي في دورته الحادية والثلاثين عرض "تكلم حتى أراك" من السعودية على المسرح الرئيسي في السابعة مساءً، وعرض "البائسة" من لبنان على المسرح الدائري في السادسة مساءً.

المعرض الختامي لورشة «تأملات لوسط البلد والزمالك بالقاهرة» بالمعهد الثقافي الإيطالي

يتواصل في المعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة المعرض الختامي لورشة «تأملات لوسط البلد والزمالك بالقاهرة»، ويضم الصور التي التقطها المشاركون خلال رحلتهم البصرية لاستكشاف تفاصيل المدينة، بإشراف المصور والفنان البصري الإيطالي جاكوبو ڤالنتيني، ويستقبل الزوار من الرابعة إلى التاسعة مساءً.

معرض "سجايا" في مركز الجزيرة للفنون

يتواصل في قاعة كمال خليفة بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك معرض "سجايا" للفنانة الدكتورة رحاب عبد العال، ويقدم تجربة في فن الحُلي المعاصر تعتمد على الفضة والأحجار الكريمة وخامات الطبيعة، في صياغات تجمع بين استلهام التراث المصري والتصميم الحديث.

معرض "تكون بالحوار" في المتحف المصري بالتحرير

يتواصل في المتحف المصري بالتحرير معرض "تكون بالحوار" الذي تنظمه منصة "آرت ديجيبت"، بمشاركة أكثر من 20 مصممًا وفنانًا وحرفيًا من مصر ودول مختلفة، ويقدم أعمالًا في الحرفة والأزياء والمجوهرات والتصميم، يضع كل منها في حوار مع جانب من المجموعة الأثرية بالمتحف.

معرض «الفنانون التشكيليون الاثنا عشر» في جاليري ضي الزمالك

يتواصل في جاليري ضي الزمالك معرض «الفنانون التشكيليون الاثنا عشر – THE TWELVE VISUAL ARTISTS»، ويضم أعمال كبار التشكيليين المصريين في التصوير والنحت والحفر والخزف، ومنهم جورج البهجوري وحسن عبد الفتاح ومحمد عبلة ورضا عبد السلام وسيد سعد الدين وعبد الوهاب عبد المحسن ومجدي عبد العزيز والسيد عبده سليم ومحمد العلاوي وطارق الكومي وسلوى رشدي وجلال جمعة، بتنسيق الفنان أدهم شاكر.

معرض "أنا الوردة.. تاريخ غير شخصي" في مساحة مولك الفنية

يتواصل في مساحة مولك الفنية بالإسكندرية معرض "أنا الوردة.. تاريخ غير شخصي" للفنانة رانية خلاف، وتطرح فيه بأسلوب سريالي تساؤلات حول التواصل والانفصال والمسافة بين القرب والبعد في العلاقات الإنسانية، وتعبر عن الوحدة والعزلة عن العالم.

معرض "بعد الخسوف" في جاليري نوكس

يتواصل في جاليري نوكس معرض "بعد الخسوف"، ويقدم تجربة وحوارًا فنيًا يمزج بين الرمزية المصرية والمكسيكية، بمشاركة 42 فنانًا مصريًا ومكسيكيًا.

معرض "صمت الضوء" في جاليري ديمي

يتواصل في جاليري ديمي بالزمالك معرض "صمت الضوء" للفنانة التشكيلية آلاء نجم، ويضم نحو 30 عملًا فنيًا تتأمل أثر الأشخاص في حياتنا، وكيف تترك اللقاءات القصيرة في الأرواح ما يفوق أثر سنوات طويلة من الحضور.

معرض النحات عصام درويش «أصلي مصري» في جاليري المشهد

يتواصل في جاليري المشهد للفن بالزمالك معرض النحات عصام درويش «أصلي مصري»، ويضم مجموعة من الأعمال التي تستحضر روح الإنسان والمكان والهوية المصرية، ويستقبل الزوار من الثانية عشرة ظهرًا حتى التاسعة مساءً.

معرض "هنا القاهرة" في جاليري المشربية

يتواصل في جاليري المشربية للفن المعاصر معرض "هنا القاهرة" للفنان التشكيلي العراقي عباس هاشم، ويقدم مجموعة من الأعمال المستلهمة من الحياة اليومية والثقافة الشعبية والتجارب الإنسانية، من خلال أسلوب تعبيري يمزج بين التصوير التشخيصي والتجريد.

معرض “Nature in Tesserae” في جاليري سفرخان

يتواصل في جاليري سفرخان بالزمالك معرض “Nature in Tesserae”، ويقدم أعمالًا من الفسيفساء الرخامية المستوحاة من الطبيعة والطيور والحيوانات المصرية، للفنانين والحرفيين محمد أبو باسيل متولي وباسيل متولي وأحمد أبو الغيط وفاطمة أبو الغيط ورحاب أبو الغيط.

معرض «غير المرئي» في جاليري مصر

يتواصل في جاليري مصر بالزمالك معرض التصوير «غير المرئي» للفنانة إيمان عزت، ويستلهم فكرته من تأمل بذور أحد النباتات العصارية وهشاشتها وقوتها الخفية، ويقدم تجربة حسية تستكشف ما تخفيه الطبيعة من أسرار تتجاوز حدود الرؤية المباشرة.

معرض «كُوربة وأكثر» في جاليري بيكاسو إيست

يتواصل في جاليري بيكاسو إيست بالتجمع الخامس معرض «كُوربة وأكثر» للفنان المهندس أسامة فريد، ويستلهم جماليات العمارة في منطقة الكوربة بمصر الجديدة، ويمتد إلى عناصر معمارية من أنحاء مصر تشمل المعالم المصرية القديمة والكنائس والمساجد، في معالجات فنية تميل إلى التجريد.

معرض "ونس" في جاليري قرطبة

يتواصل في جاليري قرطبة للفنون بالمهندسين معرض "ونس" للفنان وائل نور، ويضم 22 لوحة بالألوان المائية تستلهم مشاهد الحياة في صعيد مصر، وتستكشف أشكال الألفة والتواصل بين البشر والكائنات والطبيعة.

معرض "الأبد هو الآن" عند أهرامات الجيزة

يتواصل عند أهرامات الجيزة المعرض الدولي "الأبد هو الآن" في نسخته السادسة، بمشاركة فنانات من فرنسا وأمريكا والصين وبريطانيا-جامايكا ومصر، وتقدم الأعمال التركيبية والتكليفات الفنية الجديدة المخصصة للموقع رؤى حول الاستمرارية والنظام المكاني والذاكرة الثقافية.

معرض “Dimensions” في جاليري أركيد

يتواصل في جاليري أركيد معرض “Dimensions” الفني الجماعي بالتعاون مع متحف ليلى عزت، ويجمع 36 فنانًا وفنانة يقدمون رؤى تشكيلية متباينة تستكشف أبعاد الفن البصري المعاصر.

معرض "رؤى مصرية شابة" في جاليري سويلم

يتواصل في جاليري سويلم معرض "رؤى مصرية شابة"، ويضم أعمال أربعة وعشرين فنانًا وفنانة من الجيل الجديد، ويعرض أساليبهم ورؤاهم المتفردة، ويستقبل الجمهور من الثالثة عصرًا حتى التاسعة مساءً.

هاكاثون الجيل القادم من المبتكرين الشباب في مكتبة الإسكندرية

تتواصل في مكتبة الإسكندرية فعاليات هاكاثون الجيل القادم من المبتكرين الشباب 2026، الذي تنظمه المكتبة والمنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم، بالتزامن مع مؤتمر «e-AGE26»، بمشاركة فرق تطور حلولًا مبتكرة باستخدام الذكاء الاصطناعي لدعم التنمية المستدامة، من التاسعة صباحًا حتى العاشرة مساءً.



