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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فيلمان مصريان في المسابقة الدولية.. تعرف على أبرز الأفلام المشاركة بمهرجان القاهرة السينمائي

فيلم البرانية
فيلم البرانية
تقى الجيزاوي

تستعد الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لاستقبال جمهورها خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر الجاري، بمشاركة 145 فيلمًا من 64 دولة، في دورة تحمل طابعًا خاصًا بالتزامن مع مرور 50 عامًا على تأسيس المهرجان.

وتشهد المسابقة الدولية مشاركة 12 فيلمًا من تجارب سينمائية مختلفة، من بينها فيلمان مصريان، هما «البرانية» للمخرجة أشجان الهمص، وهو إنتاج مشترك بين مصر وهولندا وبلجيكا والسعودية، و«برلين» للمخرج أحمد عبد الله، الذي يجمع بين مصر وألمانيا، ويشهد عرضه العالمي الأول.

وتضم المسابقة أيضًا الفيلم النمساوي الألماني «أربعة ناقص ثلاثة» للمخرج أدريان جويجينجر، و«هيسل 85» للمخرجة تيودورا آنا ميهاي، وهو إنتاج مشترك بين بلجيكا وهولندا وألمانيا، إلى جانب الفيلم اللبناني «في هذا الظلام أراك» للمخرج نديم ثابت، بمشاركة إنتاجية من فرنسا وقطر.

كما تشارك إيران بفيلم «الموروث» للمخرج مرتضى علي زاده، فيما تحضر كوستاريكا وعدد من دول أمريكا اللاتينية بفيلم «الحب هو الوحش» للمخرج نيتو فيلالوبوس برينيس، وتقدم المخرجة ليلى مراكشي الفيلم المغربي «الفراولة» بمشاركة فرنسا وإسبانيا وبلجيكا.

وتستكمل قائمة المسابقة الدولية بفيلم «درس الباليه» للمخرج كازويا موراياما من اليابان، و«العيون الخضراء» للمخرجين فاني لياتار وجيريمي تروي، وهو إنتاج فرنسي بلجيكي سويدي، إلى جانب الفيلم الفرنسي «كلمات الحب» للمخرج رودي روزنبرج، والفيلم الصربي الكرواتي «يوجو تذهب إلى أمريكا» للمخرجين فيليب جرويتش وأليكسا بوركوفيتش.

7 أفلام في مسابقة آفاق السينما العربية

وعلى مستوى السينما العربية، تضم مسابقة آفاق السينما العربية 7 أفلام، من بينها الفيلم المصري البلجيكي «ابنتك» للمخرجة سارة الشاذلي، والذي يشهد عرضه العالمي الأول.

وتشمل القائمة فيلم «ماغما» للمخرجة ميا بندريميا، وهو إنتاج جزائري فرنسي قطري، و«المراعي الصيفية» للمخرجين نائل خليفي وليزا ديبوش، وهو إنتاج بلجيكي فرنسي، إلى جانب الفيلم العراقي «الملاح الأعمى» للمخرج علي طوفان الفتلاوي، الذي يشارك في عرضه العالمي الأول.

كما تشارك المخرجة اللبنانية رانيا الرافعي بفيلم «يوم الغضب: حكايات من طرابلس»، ويقدم المخرج عزيز شناوي فيلم «إلى الشمس وما بعدها» بإنتاج تونسي سعودي، فيما تضم المسابقة الفيلم المغربي «حتى الفجر» للمخرج محمد زين الدين.

24 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة

وفي مسابقة الأفلام القصيرة، يشارك 24 فيلمًا من دول مختلفة، من بينها عدد من الأعمال المصرية، أبرزها «خارج الموسم» للمخرجة زينة رامي، والذي يشهد عرضه العالمي الأول، و«أحتاج دقيقة واحدة فقط» للمخرجة نادين البنهاوي، في عرضه الدولي الأول.

كما تضم القائمة فيلم «يوم دخنت سيجارة مع أبي» للمخرجين سامح علاء وروبن فوترز، وهو إنتاج مشترك بين فرنسا وبلجيكا ومصر، ويشهد عرضه المصري الأول، إلى جانب فيلم «نقطة بيضاء» للمخرج عمرو عابد، الذي يقدم عرضه العالمي الأول، بإنتاج مصري إسباني.

وتتنوع باقي الأفلام المشاركة في المسابقة بين أعمال من فلسطين ونيجيريا والأرجنتين وإيطاليا وهولندا وبولندا والولايات المتحدة والصين وتركيا ودول أخرى، بما يعكس تنوع التجارب السينمائية التي تستقبلها الدورة الجديدة.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي البرانية برلين

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