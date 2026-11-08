سفارة الاحتلال في برلين تهاجم رفع العلم الفلسطيني أمام البرلمان الألماني

شنت السفارة الإسرائيلية في العاصمة الألمانية برلين ، هجومًا على رفع العلم الفلسطيني مقابل مبنى البرلمان الألماني «الرايخستاغ»، معتبرة أن العلم الفلسطيني لا يمثل رمزًا للتعبير عن الهوية الفلسطينية، وإنما يعبر، بحسب وصفها، عن الكراهية تجاه إسرائيل.

وقالت السفارة الإسرائيلية، في بيان تعليقًا على الواقعة، إن «العلم الفلسطيني ليس رمزًا لشيء ما، بل هو رمز ضد شيء ما»، زاعمة أنه لا يُرفع في أنحاء العالم للتعبير عن الفلسطينيين، وإنما باعتباره رمزًا لمعاداة إسرائيل.

واستشهدت السفارة بما وصفته باستخدام العلم الفلسطيني في فرنسا خلال أعمال شغب عنيفة ضد الجمهورية، مضيفة أن رفعه في برلين بالتزامن مع إنزال العلم الألماني يمثل، من وجهة نظرها، رفضًا للقيم التي ترمز إليها ألوان العلم الألماني، وهي الحرية والديمقراطية وسيادة القانون.

وتأتي تصريحات السفارة الإسرائيلية في أعقاب واقعة رفع العلم الفلسطيني أمام مبنى البرلمان الألماني، في خطوة أثارت ردود فعل إسرائيلية غاضبة، على خلفية دلالات العلم والرسائل السياسية المرتبطة برفعه في العاصمة الألمانية.