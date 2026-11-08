وفاة المطرب منصور الأمير.. اعرف موعد ومكان صلاة الجنازة

غيب الموت المطرب منصور الأمير، وأعلنت اللجنة النقابية للمهن الموسيقية. في بورسعيد تأجيل موعد جنازته، على أن تُشيَّع الجنازة ويُوارى الجثمان الثرى عقب صلاة المغرب من مسجد الكبير المتعال، وذلك لحين الانتهاء من إجراءات استخراج تصاريح الدفن.



وأوضحت اللجنة، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الموعد الجديد للجنازة والدفن سيكون بعد صلاة المغرب بمسجد الكبير المتعال، مشيرةً إلى أن التأجيل جاء لاستكمال استخراج التصاريح اللازمة.



وكانت اللجنة قد نعت الراحل في بيان سابق، عبّر فيه رئيسها وأعضاء مجلسها عن بالغ حزنهم لرحيل الزميل الفنان منصور الأمير، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته.