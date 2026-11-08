رئيس هيئة الرعاية الصحية ومحافظ بورسعيد يجريان جولة ميدانية بمنشآت الهيئة

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، جولة ميدانية موسعة بعدد من منشآت الهيئة بالمحافظة، برفقة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمتابعة انتظام تقديم الخدمات الطبية، والوقوف على مستوى الجاهزية وكفاءة التشغيل، واستطلاع آراء المنتفعين.

واستهل رئيس الهيئة ومحافظ بورسعيد جولتهما بتفقد العيادات الخارجية بمستشفى رمد بورسعيد، التي تُعد أول مركز للتميز في طب وجراحة العيون مدعومًا بالخبرات الإنجليزية، حيث اطلعا على انتظام تقديم الخدمات الطبية والتخصصية، كما تفقدا العيادة الافتراضية التي تم تدشينها بالتعاون مع مستشفى مورفيلدز الإنجليزية، في إطار مشروع «التميز في مراكز طب وجراحة العيون»، بالشراكة بين الهيئة ومورفيلدز وروش مصر، والتي تتيح التواصل المباشر مع خبراء واستشاريي المستشفى ومناقشة الحالات الإكلينيكية، والحصول على الاستشارات الطبية المتخصصة والرأي الطبي الثاني للحالات المعقدة. وخلال الزيارة، تقرر صرف مكافأة تشجيعية للعاملين بالمستشفى تقديرًا لجهودهم في تقديم الخدمات الطبية.

وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى السلام

كما تفقد رئيس الهيئة ومحافظ بورسعيد وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى السلام، واستطلعا آراء المنتفعين حول جودة الخدمات المقدمة، واستمعا إلى ملاحظاتهم واحتياجاتهم، وحرصا على الوقوف على مدى رضاهم عن مستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم. وتفقدا كذلك وحدتي أورام الأطفال وغسيل كلى الأطفال بمستشفى النصر التخصصي، واستمع الدكتور أحمد السبكي إلى طلب إحدى المنتفعات من مرضى الغسيل الكلوي، ووجّه بالاستجابة لطلبها وصرف العلاج اللازم لها في نفس مكان تلقي جلسات الغسيل الكلوي، تيسيرًا عليها وتخفيفًا للأعباء عنها، وتأكيدًا على حرص الهيئة على تلبية احتياجات المنتفعين وتيسير حصولهم على الخدمات والعلاج.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خلال الجولة، أهمية المتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والاستماع المباشر إلى آراء المنتفعين واحتياجاتهم، بما يسهم في رصد أي تحديات والعمل على تذليلها، مشيرًا إلى أن المتابعة الميدانية والتواصل المباشر مع المواطنين يمثلان ركيزة أساسية للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لأبناء المحافظة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي أن مستشفيات الهيئة بمحافظة بورسعيد قدمت أكثر من 26 مليون خدمة طبية وعلاجية، تمثل نحو 65% من إجمالي الخدمات الطبية المقدمة بالمحافظة، إلى جانب إجراء نحو 173 ألف عملية جراحية وفق أعلى معايير الجودة، بما يعكس حجم التطور في مستوى الخدمات الطبية والتخصصية، وكفاءة التشغيل داخل منشآت الهيئة بالمحافظة.

وأضاف أن مستشفيات الهيئة ببورسعيد تقدم حزمة متقدمة من الخدمات والتدخلات الطبية التخصصية، تشمل جراحات القلب والقسطرة، وجراحات المخ والأعصاب والأوعية الدموية، والأشعة التداخلية، وخدمات الأورام وجراحات العظام المتقدمة ومناظير الجهاز الهضمي، إلى جانب زراعة القوقعة والقرنية والكلى، وجراحات الشبكية والمياه البيضاء والزرقاء، بما يعزز تكامل الخدمات التخصصية وإتاحة تدخلات طبية متقدمة للمنتفعين داخل المحافظة.

وشارك الزيارة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الموقرين، النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، النائب عادل لمعي، عضو مجلس النواب، النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، النائب محمد سلامة، عضو مجلس الشيوخ، النائب أحمد جوهر، عضو مجلس الشيوخ، النائبة أمل عصفور، عضو مجلس النواب، النائبة مروة حلاوة، عضو مجلس النواب، وعدد من قيادات هيئة الرعاية الصحية، ومدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.