متحدث اللجنة المصرية في غزة: نطالب العالم بأن يحذو حذو مصر في دعم أهالي القطاع

أكد المتحدث باسم اللجنة المصرية في قطاع غزة محمد منصور، أن التاريخ سيسجل أن مصر كانت ومازالت السند والظهير لأهالي غزة، مطالبا العالم بأن يحذو حذو مصر ويقف إلى جانب أهالي القطاع في ظل الأوضاع الإنسانية المتفاقمة بسبب المنخفض الجوي.

وقال منصور ـ في مداخلة هاتفية مع برنامج ( هذا الصباح ) بقناة ( النيل ) للأخبار ـ "لقد ناشدنا العالم أكثر من مرة ونطالبهم بتحمل المسؤولية والوقوف إلى جانب أهالي القطاع كما تفعل مصر"، مشيرا إلى أن القطاع يضم نحو 2 مليون فلسطيني يعانون في ظل هذه الظروف العصيبة.

وأضاف أنه على الرغم من انحسار المنخفض الجوي لم تنته معاناة آلاف العائلات الفلسطينية والتي لاتزال تواجه آثار الأمطار والسيول وتضرر الخيام ومستلزمات الحياة الأساسية، وتواصل اللجنة المصرية تقديم كل ما يلزم لمساعدة أهالي القطاع.

وثمن منصور نداء الاستغاثة الذي أطلقه الأزهر الشريف للدول العربية والإسلامية وشعوبها، من أجل تسيير جسور إمداد عاجلة، وإدخال المساعدات اللازمة لصون أرواح الأبرياء خاصة الأطفال.