النفط يستقر مع تراجع احتمالات الضربات الأمريكية على إيران ومخاوف اضطراب الإمدادات

استقرت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين، بعد أن قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من احتمالات شن ضربات جديدة على إيران، في وقت أبقت فيه الهجمات على سفن بالقرب من مضيق هرمز مخاوف اضطراب إمدادات النفط في دائرة اهتمام الأسواق.

وارتفع سعر خام برنت 3 سنتات إلى 98.35 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.5% إلى 91.30 دولار للبرميل.

وجاء الاستقرار بعد تراجع خام برنت بنسبة 16% خلال الأسبوع الماضي، في أكبر انخفاض أسبوعي له منذ بداية جائحة كورونا.

وقالت سوجاندا ساشديفا، مؤسسة شركة إس إس ويلث ستريت للأبحاث ومقرها نيودلهي، إن التفاؤل الأخير بشأن احتمال التوصل إلى انفراجة دبلوماسية لم يبدد المخاطر الجيوسياسية المرتفعة، مشيرة إلى أن احتمال تجدد التصعيد العسكري لا يزال قائمًا.

وأضافت أن السوق تبدو وكأنها تسعر سيناريو متفائلًا نسبيًا يقوم على خفض التصعيد، رغم عدم التوصل حتى الآن إلى اتفاق شامل بين واشنطن وطهران.

وقال ترامب، امس الأحد، إنه من المستبعد جدًا أن يأمر بشن هجمات جديدة على إيران ما دامت المحادثات الرامية إلى إنهاء الصراع مستمرة، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة وإيران تعرض حركة الشحن لهجمات داخل مضيق هرمز أو بالقرب منه.

وكان ترامب قد ألمح إلى إمكانية استئناف الضربات على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية الأسبوع الماضي، إلا أنه لم تظهر مؤشرات على تنفيذ عملية عسكرية أمريكية واسعة النطاق حتى الآن، بينما توعدت إيران بالرد عبر استهداف مواقع أمريكية وإسرائيلية.

ووصف تيم ووترر، كبير المحللين في شركة كيه سي إم تريد، تصريحات ترامب بأنها أكثر اتزانًا، لكنه قال إن السوق لا تزال تنتظر لمعرفة ما إذا كانت انتخابات التجديد النصفي قد أحدثت تحولًا مستمرًا في نهج ترامب تجاه الصراع، أم أن التغيير الحالي لا يتجاوز كونه تحولًا مؤقتًا في لهجة الخطاب.

وفي الوقت نفسه، تتجه أسواق النفط مجددًا نحو فائض في المعروض، مع ارتفاع تدفقات النفط من الشرق الأوسط وتعافي الإنتاج في دول أخرى، بالتزامن مع ضعف الطلب العالمي.

وقال بنك جيه بي مورجان في تقرير الجمعة إن المعروض العالمي تجاوز الاستهلاك بنحو 1.1 مليون برميل يوميًا في سبتمبر، متوقعًا اتساع الفائض إلى 1.4 مليون برميل يوميًا في أكتوبر، ما يفرض ضغوطًا إضافية على الأسعار.

وفي تطور منفصل، أعلن الحوثيون المتحالفون مع إيران مسؤوليتهم عن هجوم استهدف مكاتب شركة أرامكو السعودية في العاصمة الرياض، الأحد، ما أدى إلى تحطم نوافذ، دون تسجيل إصابات أو وفيات وفق المعلومات المتاحة.

ويضيف الهجوم إلى المخاوف بشأن أمن البنية التحتية وطرق شحن النفط في المنطقة، رغم استمرار الأسعار في الاستفادة من تراجع احتمالات التصعيد العسكري المباشر بين الولايات المتحدة وإيران.