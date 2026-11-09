مطار مرسى علم يستقبل 10 رحلات طيران دولية قادمة من أوروبا اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، على مدار اليوم الاثنين، 10 رحلات طيران دولية قادمة من عدد من المطارات الأوروبية، تقل آلاف السائحين من مختلف الجنسيات، لقضاء إجازاتهم والاستمتاع بالشواطئ والمقومات الطبيعية والسياحية التي تتميز بها المدينة.

وتشهد حركة الوصول بالمطار انتظامًا في استقبال الرحلات الدولية القادمة من الخارج، بالتزامن مع استمرار تدفق السائحين إلى منتجعات مرسى علم السياحية، التي تعد من أبرز الوجهات الشاطئية على ساحل البحر الأحمر.

استعدادات لتيسير إجراءات الوصول

وتكثف الجهات المعنية بمطار مرسى علم استعداداتها لاستقبال الرحلات الوافدة، والعمل على سرعة إنهاء إجراءات وصول السائحين وتيسير حركة دخولهم، مع تقديم الخدمات اللازمة منذ لحظة وصولهم إلى المطار.

وتعكس حركة الطيران الوافدة استمرار الإقبال السياحي على مرسى علم، في ظل ما تتمتع به من شواطئ مميزة ومناطق طبيعية ومقومات جاذبة للسياحة الدولية.