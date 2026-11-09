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للأجانب من أم مصرية.. الأوراق المطلوبة للحصول على الجنسية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

للأجانب من أم مصرية.. الأوراق المطلوبة للحصول على الجنسية

الجوازات
الجوازات
مصطفى الرماح

تقدم وزارة الداخلية عبر موقعها الرسمي العديد من الخدمات الإلكترونية التي تهدف إلى التيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد، وتعد خدمات الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية من أبرز هذه الخدمات، نظرًا للإقبال الكبير عليها من قِبل المواطنين الراغبين في إنهاء معاملاتهم واستخراج مستنداتهم الرسمية بسهولة.

الإجراءات والشروط والأوراق المطلوبة لـ طلب اكتساب الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية

يقدم هذا الطلب من الأجانب المولودين من أم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ (15/7/2004 تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004) وذلك طبقا لنص المادة الثالثة من هذا القانون، وذلك بعد تقديم المستندات المتطلبة قانونا، والتي تفيد ثبوت الجنسية المصرية للأم المصرية.

ويقبل الطلب من صاحب الشأن؛ إذا كان بالغا سن الرشد، أو من وكيله القانوني، كما يقبل من الأم أو متولي التربية أو وكيل الأم في حالة كون طالب الجنسية قاصرا (أقل من 21 سنة ميلادية).

ويكتسب الجنسية بعد مرور مدة عام من تاريخ تقديم الطلب، طبقا للمادة سالفة الذكر، ولا يشترط القانون المصري تنازل الابن الأجنبي عن جنسيته الأصلية.

ولا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع؛ إلا بعد حضور صاحب الشأن إلى الإدارة، ومعه أصول المستندات، وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب.

لا يتم استرداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب.

المستندات المطلوبة لاكتساب الجنسية المصرية للأجانب من أم مصرية

- شهادة ميلاد مقدم الطلب.
- جواز سفر مقدم الطلب الأجنبي الساري.
- 4 صورة حديثة لمقدم الطلب.
- صحيفة الحالة الجنائية لمن تجاوز عمره 16 عاما.
- شهادة ميلاد الأم المصرية.
- شهادة ميلاد والد الأم المصرية (وقد تطلب شهادة ميلاد الجد للأم في بعض الحالات).
- عقد زواج الأم من والد مقدم الطلب الأجنبي.
- إثبات شخصية الأم المصرية (جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي).
- التوقيت المحدد لإنهاء الخدمة (بعد سنة من تاريخ تقديم الطلب، طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004).

- الإيصال الدال على استلام الأوراق.
- إيصال الرسوم.


رسوم طلب اكتساب الجنسية المصرية للأجانب من أم مصرية

«10000,55 جنيه».. الرسم المقرر على الطلب.

«6 جنيهات».. الرسم المقرر على شهادة الجنسية.

الرسوم الإدارية والدمغات.

رسوم الخدمة الإلكترونية 

20 جنيها.


 

وزارة الداخلية اكتساب الجنسية المصرية الجنسية

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