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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تجديد حبس 3 صانعات محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة بالجيزة

المتهمين
المتهمين
مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، تجديد  حبس 3 صانعات محتوى 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر مقاطع فيديو على صفحاتهن بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامهن بالرقص بطريقة خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

تفاصيل الواقعة 

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام 3 صانعات محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتهن بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامهن بالرقص بطريقة خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورات "لإحداهن معلومات جنائية" حال تواجدهن بنطاق محافظة الجيزة ، وبحوزتهن (3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين احتواؤهم على دلائل تؤكد نشاطهن الإجرامى")  وبمواجهتهن اعترفن بنشرهن مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتهن بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



 

جهات التحقيق المختصة بالقاهرة حبس 3 صانعات محتوى 3 صانعات محتوى الرقص بطريقة خادشة

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