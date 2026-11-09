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«القومي للمرأة» يطلق مسابقة «شباب بيغير الصورة» لمشروعات التخرج والبحوث العلمية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«القومي للمرأة» يطلق مسابقة «شباب بيغير الصورة» لمشروعات التخرج والبحوث العلمية

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
أمل مجدى

أعلن المجلس القومي للمرأة، من خلال لجنة الإعلام عن مسابقة «شباب بيغير الصورة»، مشروعات التخرج وانتاج الطلاب والبحوث العلمية حول قضايا المرأة وصورتها في الإعلام، وجاءت كالآتي:

أولا: فئات المسابقة

الفئة الأولى: مشروعات التخرج الإعلامية
تقبل مشروعات التخرج او انتاج الطلاب  التي أُنجزت خلال العامين الجامعيين 2024/2025 و2025/2026، في المجالات التالية:

1. الأعمال الصحفية المطبوعة والإلكترونية: وتشمل التحقيقات والتقارير والحوارات والقصص الصحفية والمشروعات الصحفية الرقمية.

2. البرامج الإذاعية والبودكاست: التي تعالج قضايا المرأة بصورة مهنية ومبتكرة. 

3. الأعمال التليفزيونية : التي تتناول قضايا المرأة أو قصص نجاحها أو إسهاماتها في المجتمع.
4. الحملات الإعلامية: التي تستهدف التوعية بقضايا المرأة أو تغيير الصور النمطية عنها.

شروط خاصة بعدد المشاركين

-الأعمال الصحفية المطبوعة والإلكترونية: لا يزيد عدد الطلاب المشاركين في إعداد الموضوع الصحفي الواحد على 3 طلاب.

 الأعمال التليفزيونية والبرامج الإذاعية: 

لا يزيد عدد الطلاب المشاركين في إنتاج العمل الواحد على 10 طلاب.

- الحملات الإعلامية: لا يزيد عدد الطلاب المشاركين في إنتاج العمل الواحد على 10 طلاب.

- يجب تسجيل أسماء جميع المشاركين في العمل، ولا يجوز إضافة أسماء بعد غلق باب التقديم

- يُشترط أن يكون العمل قد أُنجز ضمن مشروعات التخرج واعمال الطلاب  المعتمدة بإحدى الجامعات أو المعاهد المصرية خلال العامين المحددين.

ثانيًا: مسابقة البحوث العلمية ورسائل الماجستير والدكتوراه

تُخصص مسابقة مستقلة للأعمال البحثية الأكاديمية التي تتناول قضايا المرأة وعلاقتها بالإعلام والاتصال، وتشمل:


1. البحوث العلمية: البحوث المنشورة أو المقبولة للنشر في دوريات علمية محكمة خلال اعوام 2024 و2025 و2026.


2. رسائل الماجستير: الرسائل التي أُجيزت علميا خلال عامي 2025 و2026.


3. رسائل الدكتوراه: الرسائل التي أُجيزت علميًا خلال عامي 2025 و2026.


الموضوعات البحثية

تشمل مجالات البحث، على سبيل المثال
-صورة المرأة في وسائل الإعلام والدراما والإعلان.
-الإعلام وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا.
-العنف الرقمي ضد المرأة ودور الإعلام في مواجهته.
-الذكاء الاصطناعي وتأثيره على صورة المرأة.
- دور الإعلام في تغيير الصور النمطية وتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص.


- المرأة والإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي.
-الإعلام ودعم مشاركة المرأة في التنمية وصنع القرار.


شروط المشاركة البحثية

1. أن يكون البحث منشورا أو مقبولًا للنشر، أو تكون الرسالة قد أُجيزت رسميًا، خلال عامي 2025 و2026 وحتى الموعد النهائي للتقديم.

2. أن يرتبط العمل البحثي بصورة مباشرة بقضايا المرأة والإعلام والاتصال.

3. أن يكون العمل أصيلًا، مع الالتزام بقواعد الأمانة العلمية والتوثيق الأكاديمي.

4. تقديم نسخة إلكترونية كاملة من البحث أو الرسالة بصيغة PDF.

5. إرفاق ملخص باللغة العربية لا يتجاوز 500 كلمة، يوضح المشكلة البحثية والمنهج وأهم النتائج والتوصيات.

6. تقديم ما يثبت النشر أو القبول للنشر بالنسبة للبحوث، أو تاريخ إجازة الرسالة بالنسبة للماجستير والدكتوراه.

7. لا يجوز تقديم العمل نفسه في أكثر من فئة.

8. تخضع البحوث والرسائل لتحكيم علمي متخصص ومستقل عن لجان تحكيم مشروعات التخرج.

ثالثًا: معايير تحكيم البحوث والرسائل العلمية


المعيار| الدرجة
أهمية الموضوع وارتباطه بقضايا المرأة والإعلام| 20
الأصالة والإضافة العلمية| 25

سلامة المنهج والإجراءات البحثية| 25

أهمية النتائج والتوصيات وقابليتها للتطبيق| 20

جودة العرض العلمي والتوثيق| 10

الإجمالي| 100

رابعًا: المواعيد

تسري المواعيد التالية على فئتَي مشروعات التخرج والبحوث العلمية:

- فتح باب المشاركة: 8 نوفمبر 2026.
- غلق باب التقديم: الخميس 10 ديسمبر 2026.
- التحكيم العلمي والفني: 11–22 ديسمبر 2026.
- اعتماد النتائج: 23–24 ديسمبر 2026.
- الاحتفال وتوزيع الجوائز: الأربعاء 30 ديسمبر 2026.

خامسًا: الجوائز

تُخصص جوائز مستقلة لمجالات مشروعات التخرج، وجوائز مستقلة لكل من البحوث العلمية ورسائل الماجستير ورسائل الدكتوراه، وفقا لما يعتمده المجلس القومي للمرأة.

وتمنح شهادات تقدير للفائزين، مع تكريم المشرفين الأكاديميين على مشروعات التخرج المتميزة.

«شباب بيغيّر الصورة»
شباب يبدع. وبحث علمي يساهم في بناء صورة أكثر إنصافا للمرأة المصرية.


سادسًا :إجراءات التسجيل وتسليم الأعمال

يُشترط لاستكمال طلب المشاركة استيفاء الاستمارة الإلكترونية و الورقية وتسليم العمل بمقر المجلس القومي للمرأة خلال الفترة المحددة، وذلك على النحو الآتي.
1. استيفاء استمارة المشاركة إلكترونيًا من خلال رابط التسجيل على Google Forms.


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaiW3DexZILH-4yqAw3zxbonOmTCj7JK_JEd0PYU3-KWZA3A/viewform?usp=header


1. تسليم الأعمال بمقر المجلس القومي للمرأة:
-تُسلَّم جميع الأعمال المقدَّمة للمسابقة على وحدة ذاكرة محمولة (USB Flash Drive) للادارة العامة للجان بمقر المجلس القومي للمرأة-، شارع عبد الرزاق السنهوري، - من شارع مكرم عبيد، بجوار منظمة الصحة العالمية، مدينة نصر، القاهرة.


-وفي حالة البحوث العلمية ورسائل الماجستير والدكتوراه، يُشترط تسليم نسخة إلكترونية كاملة بصيغة PDF على وحدة الذاكرة المحمولة، بالإضافة إلى نسخة مطبوعة كاملة من البحث أو الرسالة.

القومي للمرأة لجنة الإعلام «شباب بيغير الصورة مشروعات التخرج قضايا المرأة فئات المسابقة

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