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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

من قلب البحر الأحمر.. أمل لأبطالنا.. مبادرة لدعم مستشفى 57357 وتجهيز غرفتي رعاية مركزة للأطفال

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

تستعد محافظة البحر الأحمر لإطلاق مبادرة إنسانية ومجتمعية تحت عنوان «من قلب البحر الأحمر.. أمل لأبطالنا»، بالتعاون مع مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال 57357، بهدف حشد المشاركة المجتمعية لدعم إنشاء وتجهيز غرفتين للرعاية المركزة للأطفال داخل المستشفى، بما يعزز قدرته على تقديم الرعاية الطبية المتخصصة للأطفال مرضى السرطان.

وتُقام المبادرة تحت رعاية الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، انطلاقًا من أهمية توحيد جهود المؤسسات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأفراد لدعم الخدمات الطبية المقدمة للأطفال، وتوفير المزيد من الإمكانات اللازمة لرعايتهم.

غرفتا رعاية مركزة.. الهدف الرئيسي للمبادرة

وتستهدف المبادرة توفير الدعم اللازم لإنشاء وتجهيز غرفتين للرعاية المركزة داخل مستشفى 57357، بما يسهم في تعزيز إمكانات المستشفى الطبية، ودعم قدرته على استقبال الحالات التي تحتاج إلى رعاية متخصصة.

ولا تقتصر المبادرة على جهة أو مؤسسة بعينها، بل تفتح المجال أمام مشاركة مجتمعية واسعة، تتيح لكل جهة أو فرد المساهمة وفقًا للإمكانات المتاحة، في إطار من التكافل والتعاون لتحقيق هدف إنساني مشترك.

دعوة للفنادق والشركات والجامعات وأبناء البحر الأحمر

ووجهت المبادرة الدعوة إلى الفنادق والمنشآت السياحية، والشركات والمؤسسات، والمدارس والجامعات، ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب أبناء محافظة البحر الأحمر، للمشاركة في دعم المشروع، بما يعكس دور المجتمع المحلي في مساندة الأطفال مرضى السرطان.

وتسعى المبادرة إلى تحويل روح التضامن المجتمعي إلى مساهمات عملية تساعد في توفير تجهيزات طبية ضرورية، وتمنح المستشفى فرصًا أكبر لتطوير خدمات الرعاية المقدمة للأطفال.

فريق 57357 في الغردقة من 20 إلى 30 نوفمبر

ومن المقرر أن يتواجد فريق مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال 57357 بمدينة الغردقة خلال الفترة من 20 إلى 30 نوفمبر 2026، للتواصل مع الجهات والمؤسسات والأفراد الراغبين في المشاركة، والتعريف بآليات المساهمة وأوجه الدعم المتاحة، والتنسيق بشأن الخطوات اللازمة لتنفيذ المبادرة.

ودعت محافظة البحر الأحمر جميع الجهات وأبناء المحافظة إلى التفاعل مع المبادرة والمشاركة في تحقيق أهدافها، مؤكدة أن تكاتف الجهود المجتمعية يمكن أن يسهم في دعم المنظومة الطبية وتوفير رعاية أفضل للأطفال.

وتحمل مبادرة «من قلب البحر الأحمر.. أمل لأبطالنا» رسالة إنسانية تتجاوز حدود الدعم المادي، لتؤكد أن مشاركة المجتمع في مساندة الأطفال المرضى تمثل صورة من صور التضامن والمسؤولية المشتركة، وأن كل مساهمة يمكن أن تكون خطوة نحو تجهيز غرفتي الرعاية المركزة ومنح أبطال 57357 مزيدًا من الأمل.

الغردقة البحر الأحمر مدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر محافظ البحر الأحمر

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