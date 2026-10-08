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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أفضل من الأجانب.. محمد صلاح: ناشئو الزمالك أعلنوا عن أنفسهم أمام زد

الزمالك
الزمالك
ميرنا محمود

أكد محمد صلاح، نجم نادي الزمالك السابق، أن مشاركة ناشئي الفريق أمام زد في بطولة كأس عاصمة مصر كانت مكسبًا مهمًا للقلعة البيضاء، مشيرًا إلى أن هؤلاء اللاعبين يمثلون مستقبل النادي.

وقال صلاح، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "بعيدًا عن النتيجة، الزمالك أعلن عن نفسه وعن ناشئيه، والفريق يضم لاعبين مميزين، ودول المستقبل ومش مكلفين النادي حاجة، وأفضل من الأجانب وهي وفروا دولارات".

وأضاف: "الزمالك استفاد كثيرًا من مشاركة الناشئين في مباراة زد بكأس عاصمة مصر، وأتمنى استمرار تواجد هؤلاء اللاعبين مع الفريق الأول عقب انتهاء البطولة".

وتابع: "قطاع ناشئي الزمالك عنده مشاكل كبيرة بسبب الفلوس، لكن الناس شغالة ومش مقصرة".

وعن إبراهيم صلاح، قال محمد صلاح: "إبراهيم صلاح كان مضغوط، ولكن عنده القدرة إنه يسيطر على أعصابه خلال الفترة القادمة، وهو يكتسب خبرات حاليًا".

محمد صلاح الزمالك زد بطولة كأس عاصمة مصر

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