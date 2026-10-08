مدرب زد: الفوز على الزمالك مهم لنا ونسعى للتتويج بكأس الرابطة

أعرب محمد سمير، المدرب العام لنادي زد، عن سعادته بالفوز الذي حققه زد على الزمالك بثلاثية نظيفة في مستهل مشوار الفريق بكأس عاصمة مصر (كأس الرابطة المصرية).

وقال محمد سمير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «كنا محتاجين أن يكون لدينا مباراة مهمة بعد فترة التوقف الطويلة لأننا مقبلون على مباريات صعبة وفي غاية الأهمية».

وأضاف سمير: «بطولة كأس الرابطة مهمة بالنسبة لنا خاصةً أنها مؤهلة إلى كأس السوبر المصري، وفي الموسم الماضي قدمنا نسخة جيدة وبلغنا الدور نصف النهائي وخسرنا بركلات الترجيح أمام المصري البورسعيدي».

وتابع قائلًا: «أمامنا في الفترة المقبلة مباراتان حاسمتان أمام عزام يونايتد التنزاني في دور الـ32 كأس الكونفدرالية بالإضافة إلى مباريات مهمة في الدوري الممتاز وكأس الرابطة».