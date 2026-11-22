قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال استمرار معاذ إبراهيم جناح فريق الشباب بالقلعة البيضاء مواليد 2007 في صفوف الفريق خلال الفترة الحالية.

يأتي ذلك في ظل المستويات الجيدة التي قدمها اللاعب في التدريبات واقتناع الجهاز الفني بإمكانياته منذ تصعيده خلال فترة التوقف الدولي.

وكان الجهاز الفني للفريق منح الفرصة للعديد من الناشئين خلال الفترة الماضية أمثال محمد حمد ومحمد فرج وعمر عبد العزيز .

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الجونة باستاد خالد بشارة، المقرر لها غدًا الاثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك ضد الجونة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة مهمة أمام الجونة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، في لقاء يسعى خلاله الفارس الأبيض إلى مواصلة المنافسة على صدارة جدول الترتيب، بينما يطمح أصحاب الأرض إلى استغلال عاملي الملعب والجمهور لتحقيق أول انتصار لهم في المسابقة والخروج من سلسلة النتائج السلبية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تنقل شبكة قنوات أون سبورت المواجهة، باعتبارها الناقل لمنافسات الدوري المصري الممتاز.

يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها 6 انتصارات، وتعادل في مواجهة واحدة، وتلقى هزيمة وحيدة.

وعلى المستوى الهجومي، سجل لاعبو الفريق الأبيض 11 هدفًا خلال أول 8 جولات، بينما استقبلت شباكهم 4 أهداف فقط، ليصل فارق الأهداف إلى 7.

ويأمل الزمالك في مواصلة نتائجه الإيجابية وحصد النقاط الثلاث أمام الجونة، من أجل تعزيز رصيده ومواصلة مطاردة الأهلي وبيراميدز على صدارة المسابقة، خاصة مع اشتداد المنافسة بين فرق المقدمة.