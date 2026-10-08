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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عضو الأهلي السابق : حزين لما يحدث مع محمد هاني.. وسيناريو حسام عاشور أغضبني

محمد هاني
محمد هاني
عبدالله هشام

أبدى محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق حزنه الشديد تجاه ما يحدث مع محمد هاني داخل النادي الأهلي، مؤكدًا أن اللاعب يمثل جزءًا مهمًا من تاريخ القلعة الحمراء.

وقال محمد عبد الوهاب خلال لقائه مع " كلام مسئول" على قناة modern mti :«أنا حزين جدًا بسبب ما يحدث مع محمد هاني في الأهلي، ده تاريخ النادي ولعب 400 مباراة مع الفريق».

وشدد عبد الوهاب على ضرورة تقدير محمد هاني بالشكل الذي يتناسب مع تاريخه داخل النادي، قائلًا: «يجب تقدير محمد هاني في النادي الأهلي، وهو قيمة كبيرة».

وأكد أن اللاعبين الذين قدموا سنوات طويلة بقميص الأهلي يستحقون معاملة تليق بما قدموه للنادي، مشيرًا إلى أن التقييم لا يجب أن يكون مرتبطًا فقط بالمستوى الفني في فترة زمنية محددة.

كما تطرق محمد عبد الوهاب إلى الطريقة التي انتهت بها علاقة حسام عاشور بالنادي الأهلي، مؤكدًا أنه يشعر بالحزن بسبب السيناريو الذي شهدته نهاية مشوار أحد أبرز اللاعبين في تاريخ القلعة الحمراء.

وقال: «حزين من سيناريو خروج حسام عاشور من النادي الأهلي».

وأضاف: «حسام عاشور على مدار تاريخه لم يفتعل أي أزمات في النادي الأهلي»، مشددًا على أن تاريخ اللاعب مع القلعة الحمراء كان يستحق نهاية مختلفة، خاصة بعدما أصبح أحد أكثر اللاعبين ارتباطًا بالنادي خلال سنوات طويلة.

محمد عبد الوهاب النادي الأهلي الأهلي فريق الأهلي محمد هاني حسام عاشور

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