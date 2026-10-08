محمد عبد الوهاب: حسام وإبراهيم تعرضا للظلم في الأهلي ولا أعارض تدريبهم للأحمر

أكد محمد عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، أن حسام حسن وإبراهيم حسن تعرضا للظلم خلال فترة رحيلهما عن القلعة الحمراء، مشيرًا إلى أنه كان شاهدًا على كواليس رحيلهما.

وقال محمد عبد الوهاب، خلال تصريحات مع الإعلامي أمير هشام، في برنامج «كلام مسؤول» عبر قناة Modern MTI الفضائية، في رسائله إلى عدد من رموز ونجوم الكرة المصرية: «حسام حسن، مدرب منتخب مصر: بالتوفيق، وركز في الكرة. أنا مش ضد توليه تدريب الأهلي».

وأضاف: «حسام وإبراهيم اتظلموا في الأهلي في طريقة رحيلهم، وأنا كنت شاهدًا على رحيلهم».

أرقام حسام حسن مع منتخب مصر

وسقط منتخب مصر بقيادة حسام حسن أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، لتصبح هذه الهزيمة السادسة للعميد خلال مشواره مع المنتخب.

ولعل اللافت في خسارة جنوب إفريقيا أنها كانت الأولى لحسام حسن على أرضية استاد القاهرة منذ توليه قيادة الفراعنة، ليواصل المنتخب تسجيل رقم سلبي جديد تحت قيادة مدربه.

وخاض حسام حسن حتى الآن 38 مباراة مع منتخب مصر، حقق خلالها 20 فوزًا، مقابل 12 تعادلًا و6 هزائم.

وجاءت قائمة المنتخبات التي نجحت في الفوز على مصر تحت قيادة حسام حسن كالتالي: كرواتيا، أوزبكستان، السنغال، البرازيل، الأرجنتين، وجنوب إفريقيا.

وانضمت جنوب إفريقيا إلى قائمة ضحايا الفراعنة بعدما حسم هدف وحيد المباراة الودية لصالحها على استاد القاهرة.

وبذلك، حقق حسام حسن 20 انتصارًا خلال 38 مباراة مع منتخب مصر، بينما تعادل في 12 مواجهة وتلقى 6 هزائم، جاءت آخرها أمام جنوب إفريقيا في ختام فترة التوقف الدولي.

أرقام حسام حسن مع منتخب مصر:

38 مباراة

20 انتصارًا

12 تعادلًا

6 هزائم