طارق السعيد يكشف مفاجأة بشأن حسام عبدالمجيد: هيرجع على الأهلي

كشف طارق السعيد، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن استغرابه من لجوء حسام عبدالمجيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى شكوى ناديه بسبب مستحقاته المالية.

وقال طارق السعيد، في تصريحات تلفزيونية، إن قيمة المبلغ الذي تقدم حسام عبدالمجيد بالشكوى بشأنه ليست كبيرة، مشيرًا إلى أن المبلغ يبلغ نحو 800 ألف جنيه تقريبًا.

وأضاف: «أكتر حاجة استغربت منها إن حسام عبدالمجيد يشتكي نادي الزمالك، ومش ده المبلغ اللي تشتكي فيه، ده 800 ألف تقريبًا».

وأشار السعيد إلى أن خطوة حسام عبدالمجيد قد تكون مؤشرًا على إمكانية رحيله عن الزمالك، موضحًا: «ده مؤشر كبير إن حسام لو هيرجع مصر، هيرجع على الأهلي».

وتأتي تصريحات طارق السعيد في ظل الجدل المثار حول مستقبل حسام عبدالمجيد وموقفه من الاستمرار مع نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.