قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء الفجر المستجاب مكتوب.. أفضل الأدعية لبدء يومك برزق وبركة لا تنقطع
قطعت أذنه.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو تعدي سيدة على شخص وزوجته بالمنوفية
توقيف شاب أمريكي بتهمة التخطيط لهجوم إطلاق نار جماعي في مول أوف أمريكا
تابعون لأعداء الولايات المتحدة.. ترامب يهاجم محتجين قاطعوا خطابه في سان أنطونيو
الرئيس السيسي يزور المقبرة الوطنية في سول ويضع إكليلا من الزهور تكريمًا لشهداء كوريا
عمي تعبان ومش لاقي حد.. مواطن يشكو من غياب الأطباء في قسم الغسيل الكلوي بمستشفى قنا
محمد صلاح بين عظماء ليفربول.. جيرارد يختار 4 أساطير في تاريخ النادي
ترامب: أنهيت 8 حروب وصراعات حول العالم
نور اللبنانية لـ صدى البلد: مصر بلدي الثاني.. ولا أعرف سبب حب المصريين الشديد لي
دون الـ 49 ألفا.. هبوط جديد في سعر الجنيه الذهب بمصر
الطقس اليوم.. أجواء خريفية يصاحبها أمطار ورياح محملة بالأتربة ببعض المحافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد عبد الوهاب: أعشق تراب الأهلي.. والبعض كان يراقبني عندما كنت أزور النادي

محمد عبدالوهاب
محمد عبدالوهاب
عبدالله هشام

تحدث محمد عبد الوهاب عن علاقته بالنادي الأهلي وعدد من رموزه السابقين، كاشفًا عن تفاصيل علاقته بكل من حسن حمدي، رئيس النادي الأسبق، والمهندس محمود طاهر، الرئيس الأسبق للقلعة الحمراء، إلى جانب حديثه عن طبيعة تواصله مع النادي خلال الفترة الحالية.

وقال محمد عبد الوهاب خلال لقائه مع " كلام مسئول" على قناة modern mti: «أنا بعشق تراب النادي الأهلي، ولما بزور النادي بكون متراقب وأنا داخل مقر النادي».

وتطرق عبد الوهاب إلى علاقته بالمهندس محمود طاهر، مؤكدًا أنها تقوم على الصداقة والثقة، حيث قال: «المهندس محمود طاهر تربطني به علاقة صداقة قوية جدًا، ولما بيقول حاجة بينفذها».

كما تحدث عن علاقته بحسن حمدي، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي لعبه في مسيرته، وقال: «حسن حمدي صاحب فضل عليا كبير، وهو أستاذي، ولكن المسافة بيني وبينه أصبحت بعيدة».

وأضاف: «حاولت التواصل مع حسن حمدي، ولكنه رفض»، في إشارة إلى محاولاته لإعادة التواصل مع رئيس الأهلي الأسبق.

وتطرق محمد عبد الوهاب إلى الوضع المالي للنادي الأهلي، مؤكدًا أن رؤيته للأمر ترتبط بفترة تولي محمود طاهر رئاسة النادي، حيث قال: «الوضع المالي الحالي للنادي الأهلي سببه هو محمود طاهر، رئيس النادي الأسبق».

النادي الأهلي محمد عبد الوهاب الأهلي محمود طاهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس في مصر

طقس الأيام القادمة.. أجواء خريفية وأمطار رعدية تضرب عدة مناطق

مشغولات ذهبية

عقب محضر الفيدرالي.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

صورة أرشيفية

مدرسة بالدقهلية تحرم الطلاب المسافرين للخارج من أعمال السنة|والأهالي:سافرنا خلاص نحلها ازاي

اسعار السبائك الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات في مصر اليوم.. أسعار السبائك الآن

الجنيه الذهب

نزل 200 جنيه.. الجنيه الذهب في الصاغة الآن

محمود صلاح

حسام حسن لـ محمود صلاح: ممكن تكون لاعب مميز جدا ومحدش يشوفك بعد كدا

الرئيس السيسي

لو بتتابع نشاط الرئيس السيسي.. اعرف فارق التوقيت بين القاهرة وسول والساعة كام في كوريا دلوقتي؟

انقطاع المياه ـ صورة تعبيرية

قطع المياه عن بعض مناطق الهرم بالجيزة.. الجمعة

ترشيحاتنا

المنام

دعاء رؤية الميت في المنام.. أمين الفتوى: لا يشترط له لفظ معين

الدكتور جمعة سند

للعام السادس على التوالي.. إدراج الدكتور جمعة سند بعلوم الأزهر ضمن قائمة العلماء الأكثر تأثيراً في العالم

الأذان

ما حكم الخروج من المسجد بعد سماع الأذان الموحَّد؟ دار الإفتاء تجيب

بالصور

شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية بكفاءة 98.5% يمهد لتقنيات جديدة

شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية
شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية
شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية

تفاصيل أكثر 5 سيارات مبيعا في مصر.. تعرف عليها

أكثر 5 سيارات مبيعا
أكثر 5 سيارات مبيعا
أكثر 5 سيارات مبيعا

محمد الحلو وتامر عبدالمنعم يشهدان الاستعدادات النهائية لاحتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر على مسرح البالون

محمد الحلو وتامر عبد المنعم
محمد الحلو وتامر عبد المنعم
محمد الحلو وتامر عبد المنعم

من بوبيدا إلى أوروس.. رحلة صناعة السيارات الروسية قبل صعود الصينيين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد