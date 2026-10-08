محمد عبد الوهاب: أعشق تراب الأهلي.. والبعض كان يراقبني عندما كنت أزور النادي

تحدث محمد عبد الوهاب عن علاقته بالنادي الأهلي وعدد من رموزه السابقين، كاشفًا عن تفاصيل علاقته بكل من حسن حمدي، رئيس النادي الأسبق، والمهندس محمود طاهر، الرئيس الأسبق للقلعة الحمراء، إلى جانب حديثه عن طبيعة تواصله مع النادي خلال الفترة الحالية.

وقال محمد عبد الوهاب خلال لقائه مع " كلام مسئول" على قناة modern mti: «أنا بعشق تراب النادي الأهلي، ولما بزور النادي بكون متراقب وأنا داخل مقر النادي».

وتطرق عبد الوهاب إلى علاقته بالمهندس محمود طاهر، مؤكدًا أنها تقوم على الصداقة والثقة، حيث قال: «المهندس محمود طاهر تربطني به علاقة صداقة قوية جدًا، ولما بيقول حاجة بينفذها».

كما تحدث عن علاقته بحسن حمدي، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي لعبه في مسيرته، وقال: «حسن حمدي صاحب فضل عليا كبير، وهو أستاذي، ولكن المسافة بيني وبينه أصبحت بعيدة».

وأضاف: «حاولت التواصل مع حسن حمدي، ولكنه رفض»، في إشارة إلى محاولاته لإعادة التواصل مع رئيس الأهلي الأسبق.

وتطرق محمد عبد الوهاب إلى الوضع المالي للنادي الأهلي، مؤكدًا أن رؤيته للأمر ترتبط بفترة تولي محمود طاهر رئاسة النادي، حيث قال: «الوضع المالي الحالي للنادي الأهلي سببه هو محمود طاهر، رئيس النادي الأسبق».