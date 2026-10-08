محمد كوفي: الزمالك في قلبي وعقلي.. وأتمنى فوزه على الأهلي في القمة

أكد محمد كوفي، نجم الزمالك السابق، أن علاقته بالنادي الأبيض وجماهيره ما زالت قوية، مشيرًا إلى أنه يحرص على ارتداء قميص الزمالك ويفتخر بانتمائه للفريق.

وقال كوفي، خلال تصريحاته عبر برنامج «اللعيب» على قناة «MBC مصر»: «الزمالك يعني الكثير لي لحد هذه اللحظة.. الزمالك في قلبي وعقلي.. وأعشق جماهيره».

وأضاف: «في أي مكان أذهب إليه أرتدي تيشيرت نادي الزمالك وأفتخر به»، موضحًا أنه كان يمارس كرة القدم مع أصدقائه قبل ظهوره في البرنامج، وكان يرتدي قميص الزمالك كعادته.

محمد كوفي يتحدث عن ركلة جزاء السوبر

وتطرق محمد كوفي إلى ذكرياته مع الزمالك، وتحديدًا ركلة الجزاء التي أهدرها أمام الأهلي في مباراة السوبر المصري، مؤكدًا أنها كانت من أصعب اللحظات التي عاشها مع الفريق.

وقال: «كانت أصعب لحظات عشتها مع الزمالك بعد إهداري ركلة جزاء السوبر المصري، وأنا هذا اليوم أعطيت كل شيء في المباراة، لكن لم يحالفني التوفيق في تسجيل ركلة الجزاء».

وتابع: «كنت حزين جدًا وقتها ووعدت اللاعبين والجماهير بتحقيق الدوري والكأس، وبالفعل بعد ذلك صنعنا موسمًا مميزًا وحققنا الدوري المصري والكأس».

محمد كوفي يتمنى فوز الزمالك في القمة

وعن توقعاته لمباراة الأهلي والزمالك المقبلة، قال كوفي: «مباراة الزمالك القادمة ضد الأهلي سوف تكون قوية.. أتمنى أن يفوز الزمالك».

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري، في مواجهة تحظى باهتمام جماهيري كبير.