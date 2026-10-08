قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ملعب للكرة الطائرة.. محافظ دمياط يحقق أمنية طالبات مدرسة بنات عزبة البرج
أضرار دون إصابات.. إطلاق نار يستهدف موقعًا لليونيفيل في جنوب لبنان
أحاديث نبوية نهت عن زخرفة المساجد.. اعرف معناها الحقيقي
انخفاض معدل حوادث الطيران المميتة عالميا.. حادثة واحدة لكل 5.6 مليون رحلة
تحذير كويتي للمواطنين والمقيمين.. تجنبوا منطقة الأبرق خلال ساعات الرماية بالذخيرة الحية
شخصية اللاعبين بتفرق.. أحمد حسن يكشف سر تفوق الأهلي على الزمالك في القمة
عقب انخفاضه.. سعر صرف الدولار اليوم الخميس في البنوك
تصعيد جديد.. البيت الأبيض يطلب من البنتاجون إعداد خيارات لضرب أهداف إيرانية
عضو الأهلي السابق: حصلت على توقيع 9 نجوم من الزمالك.. وقلقت من شيكا
الحبس والحرمان من الخدمات.. محام يكشف عقوبات الممتنعين عن سداد النفقة
في الظهور الأول بعد أزمته.. رمضان صبحي يكشف موقفه من العودة للملاعب
القوات المسلحة اليمنية: تحييد 1860 عنصرًا من ميليشيات الحوثي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد رزق: ناشئو الزمالك مستقبل النادي.. وأطالب الجماهير بدعمهم

الزمالك
الزمالك
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

أكد أحمد رزق، المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن مواجهة الفريق الأخيرة تمثل بداية مهمة لعدد من اللاعبين الشباب، مطالبًا جماهير القلعة البيضاء بمواصلة دعمهم خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد رزق، في تصريحات تلفزيونية: «أشكر اللاعبين، وهذه مجرد بداية لهم وهم مستقبل النادي، وأطالب الجميع بدعمهم، وخاصة جماهير الزمالك».

وأضاف: «الزمالك أكثر الأندية في مصر التي تقوم بتصعيد اللاعبين الناشئين للفريق الأول، وهذا واضح للجميع في الفترة الأخيرة».

وشدد المدرب المساعد للزمالك على عدم تقييم اللاعبين من خلال مباراة واحدة، قائلًا: «لا يوجد تقييم للاعب من مباراة واحدة، والجميع ينتظر من الثنائي أحمد صفوت وحسام عاشور التقي تقديم مستويات مميزة».

وأوضح أحمد رزق أن الزمالك يضع المنافسة على جميع البطولات هدفًا أساسيًا، قائلًا: «الزمالك يسعى دائمًا للمنافسة على كافة البطولات والألقاب، والنادي نجح في الفوز ببطولة الدوري الموسم الماضي من خلال الاستعانة ببعض الناشئين».

وتطرق المدرب المساعد إلى ظروف استعداد الفريق للمباراة، موضحًا أن عددًا من اللاعبين انضموا إلى معسكر الزمالك قبل اللقاء بساعات قليلة، بسبب ارتباطهم بمنتخبات مصر للناشئين.

وقال: «هناك العديد من اللاعبين انضموا إلى المعسكر قبل المباراة بأقل من 24 ساعة، بسبب تواجدهم مع منتخب مصر للشباب مواليد 2007، الذي شارك في دورة شمال أفريقيا، بالإضافة إلى لاعبي منتخب مواليد 2009 بعد عودتهم من سويسرا والمشاركة في دورة الصداقة الودية».

واختتم أحمد رزق تصريحاته بالتأكيد على أهمية منح اللاعبين الشباب الفرصة والدعم، في ظل اعتماد الزمالك على تصعيد عناصر قطاع الناشئين والاستفادة منهم مع الفريق الأول.

أحمد رزق الزمالك جماهير القلعة البيضاء اخبار الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر إلغاء التقييمات للصفين الأول والثاني الإبتدائي والمرحلة الثانوية؟..التعليم تحسم الجدل

الطقس في مصر

طقس الأيام القادمة.. أجواء خريفية وأمطار رعدية تضرب عدة مناطق

الذهب

انهيار جديد في سعر الذهب قبل اجتماع الفيدرالي.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

رئيس مجلس الوزراء

فرصة جديدة للمخالفين في البناء.. 12 قرارًا مهما من الحكومة اليوم

مشغولات ذهبية

عقب محضر الفيدرالي.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

اجتماع الحكومة

الحكومة توافق على 6 قرارات خلال اجتماعها الأسبوعي.. تفاصيل

وزير التعليم العالي

قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

صورة أرشيفية

مدرسة بالدقهلية تحرم الطلاب المسافرين للخارج من أعمال السنة|والأهالي:سافرنا خلاص نحلها ازاي

ترشيحاتنا

الاهلي و الزمالك

بشير التابعي يحدد نقاط قوة الأهلي وضعف الزمالك قبل القمة

الدولار

سعر الدولار اليوم الخميس في البنك الأهلي وبنك مصر

سعر العملات العربية

ثابتة بدون تغيير..العملات العربية الريال السعودي و الدينار الكويتي الآن

بالصور

تفاصيل أكثر 5 سيارات مبيعا في مصر.. تعرف عليها

أكثر 5 سيارات مبيعا
أكثر 5 سيارات مبيعا
أكثر 5 سيارات مبيعا

محمد الحلو وتامر عبدالمنعم يشهدان الاستعدادات النهائية لاحتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر على مسرح البالون

محمد الحلو وتامر عبد المنعم
محمد الحلو وتامر عبد المنعم
محمد الحلو وتامر عبد المنعم

من بوبيدا إلى أوروس.. رحلة صناعة السيارات الروسية قبل صعود الصينيين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وجبة مفيدة متكاملة.. طريقة عمل صينية سمك بلطى

طريقة عمل صينية سمك بلطى
طريقة عمل صينية سمك بلطى
طريقة عمل صينية سمك بلطى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد