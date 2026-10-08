أحمد رزق: ناشئو الزمالك مستقبل النادي.. وأطالب الجماهير بدعمهم

أكد أحمد رزق، المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن مواجهة الفريق الأخيرة تمثل بداية مهمة لعدد من اللاعبين الشباب، مطالبًا جماهير القلعة البيضاء بمواصلة دعمهم خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد رزق، في تصريحات تلفزيونية: «أشكر اللاعبين، وهذه مجرد بداية لهم وهم مستقبل النادي، وأطالب الجميع بدعمهم، وخاصة جماهير الزمالك».

وأضاف: «الزمالك أكثر الأندية في مصر التي تقوم بتصعيد اللاعبين الناشئين للفريق الأول، وهذا واضح للجميع في الفترة الأخيرة».

وشدد المدرب المساعد للزمالك على عدم تقييم اللاعبين من خلال مباراة واحدة، قائلًا: «لا يوجد تقييم للاعب من مباراة واحدة، والجميع ينتظر من الثنائي أحمد صفوت وحسام عاشور التقي تقديم مستويات مميزة».

وأوضح أحمد رزق أن الزمالك يضع المنافسة على جميع البطولات هدفًا أساسيًا، قائلًا: «الزمالك يسعى دائمًا للمنافسة على كافة البطولات والألقاب، والنادي نجح في الفوز ببطولة الدوري الموسم الماضي من خلال الاستعانة ببعض الناشئين».

وتطرق المدرب المساعد إلى ظروف استعداد الفريق للمباراة، موضحًا أن عددًا من اللاعبين انضموا إلى معسكر الزمالك قبل اللقاء بساعات قليلة، بسبب ارتباطهم بمنتخبات مصر للناشئين.

وقال: «هناك العديد من اللاعبين انضموا إلى المعسكر قبل المباراة بأقل من 24 ساعة، بسبب تواجدهم مع منتخب مصر للشباب مواليد 2007، الذي شارك في دورة شمال أفريقيا، بالإضافة إلى لاعبي منتخب مواليد 2009 بعد عودتهم من سويسرا والمشاركة في دورة الصداقة الودية».

واختتم أحمد رزق تصريحاته بالتأكيد على أهمية منح اللاعبين الشباب الفرصة والدعم، في ظل اعتماد الزمالك على تصعيد عناصر قطاع الناشئين والاستفادة منهم مع الفريق الأول.