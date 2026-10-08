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شخصية اللاعبين بتفرق.. أحمد حسن يكشف سر تفوق الأهلي على الزمالك في القمة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شخصية اللاعبين بتفرق.. أحمد حسن يكشف سر تفوق الأهلي على الزمالك في القمة

احمد حسن
احمد حسن
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

أكد أحمد حسن، نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الأهلي كان يمتلك أفضلية نفسية على الزمالك خلال مباريات القمة في فترة لعبه مع الفريقين.

وقال أحمد حسن، في تصريحات عبر قناة «أون سبورت»: «في مباريات القمة خلال أيامي، الأهلي كان راكب الزمالك ومتفوق عليه نفسيًا داخل الملعب، رغم أن الزمالك كان يمتلك لاعبين مميزين خلال فترة لعبي مع القطبين».

وأضاف: «لكن دائمًا شخصية اللاعبين بتفرق، والنتائج قبل القمة بتفرق كذلك، والأفضلية النفسية دائمًا بتكون للأهلي».

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى استاد القاهرة الدولي، لمتابعة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري كبير، في ظل تقارب موقف الفريقين بجدول ترتيب المسابقة، ورغبة كل طرف في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، في القمة رقم 133 التي تجمع الفريقين.

ويسعى الأهلي والزمالك إلى تحقيق الانتصار في المواجهة المرتقبة، خاصة مع تساوي الفريقين في رصيد النقاط قبل انطلاق المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتنقل قناة «أون سبورت» مباراة الأهلي والزمالك، مع تخصيص استوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء، يضم عددًا من نجوم وخبراء الكرة المصرية، لتحليل أداء الفريقين ومناقشة أبرز أحداث القمة.

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