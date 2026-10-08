عضو الأهلي السابق: حصلت على توقيع 9 نجوم من الزمالك.. وقلقت من شيكا

أكد محمد عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، أنه حصل من قبل على توقيع عدد كبير من لاعبي الزمالك عندما كان متواجدا فى النادي الأهلي .

وقال محمد عبد الوهاب خلال لقائه مع " كلام مسئول" على قناة modern mti :«في وقت من الأوقات مضيت 9 لاعبين من الزمالك»، في إشارة إلى الفترة التي شهدت تحركات من جانب الأهلي لضم عدد من لاعبي الفريق الأبيض.

وكشف عبد الوهاب عن أحد أبرز الأسماء التي حاول الأهلي التعاقد معها، قائلًا: «مضيت جمال حمزة في النادي الأهلي»، مؤكدًا أن اللاعب كان ضمن الأسماء التي سعى النادي الأحمر للحصول على خدماتها خلال فترة وجوده في الإدارة.

وتحدث محمد عبد الوهاب عن موقفه من إمكانية تعاقد الأهلي مع حسام عبد المجيد، مدافع الزمالك، في ظل وجود تجارب سابقة لضم لاعبين من القلعة البيضاء.

وقال: «الأهلي مضى مع زيزو وإمام عاشور، وبالتالي صعب التعاقد مع حسام عبد المجيد الآن».

وأوضح أن انتقال زيزو إلى الأهلي جاء في ظل كونه أحد أبرز العناصر في صفوف الزمالك، مضيفًا: «الأهلي لما وقع مع زيزو كان أفضل لاعب في نادي الزمالك».

وكشف عبد الوهاب عن كواليس أخرى بشأن بعض الأسماء التي ارتبطت بالانتقال إلى الأهلي، موضحًا أنه كان يشعر بالقلق من فكرة انتقال محمود عبد الرازق شيكابالا إلى القلعة الحمراء.