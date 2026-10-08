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راعوا ربنا في الزمالك.. مهيب عبدالهادي يوجه رسالة لمسئولي القلعة البيضاء
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

راعوا ربنا في الزمالك.. مهيب عبدالهادي يوجه رسالة لمسئولي القلعة البيضاء

مهيب عبد الهادي
مهيب عبد الهادي
ميرنا محمود

انتقد الإعلامي مهيب عبدالهادي، خلال حديثه عبر برنامج «اللعيب» على قناة «MBC مصر»، مشاركة الزمالك باللاعبين الشباب أمام زد، والتي انتهت بخسارة الفريق الأبيض بثلاثة أهداف دون رد، قبل مواجهة الأهلي المرتقبة في الدوري.

وقال مهيب عبدالهادي: «الزمالك خسر النهارده ثلاثة من نادي زد بالشباب، وفي نفس الوقت الأهلي كسب بترول أسيوط 5-0 قبل القمة».

وأضاف: «أنا عايز أقول بس فين الناس اللي بتخاف على هيبة نادي الزمالك واسمه؟ إنك تشارك في الرابطة وتلعب بالناشئين ماشي، لكن صورة الزمالك مهمة».

وتابع: «لما أنت النهارده تتغلب من نادي زد ثلاثة.. إيه الاستفادة اللي حصلت لجماهير نادي الزمالك؟ إيه وجه الإفادة اللي جت عليهم لما اسم نادي الزمالك يخسر ثلاثة؟ فين اسم الزمالك وشعاره؟».

وأشار مهيب إلى أن الأهلي أيضًا قام بإراحة عدد من لاعبيه الأساسيين خلال مباراته أمام بترول أسيوط، لكنه شارك بعدد من اللاعبين أصحاب الخبرات، قائلًا: «الأهلي النهارده مريح لعيبته الأساسية برضوا، بس مين لعب؟ شوف حسين الشحات وبن شرقي وأفشة وغيرهم».

وأكد أن مشاركة الناشئين ليست أمرًا مرفوضًا، لكنه طالب بوجود عناصر من أصحاب الخبرات لمساندتهم، قائلًا: «مش وحش إنك تلعب بالناشئين، لكن حط معاهم لعيبة كبيرة تشيلهم، بدل ما تحرق الشباب دول في ماتش».

واختتم مهيب عبدالهادي حديثه برسالة إلى مسؤولي الزمالك، قائلًا: «مين بيفكر في نادي الزمالك بالشكل ده؟ في حاجات كتيرة بتحصل محدش فاهمها في الزمالك»، مضيفًا: «راعوا ربنا في الزمالك شوية، وياريت يبقى في ناس بتحب نادي الزمالك أكثر من كده وبتخاف على اسم نادي الزمالك أكثر من كده، ويراعوا جمهور الزمالك أكثر من كده».

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري، في قمة مرتقبة بين الفريقين.

مهيب عبدالهادي الزمالك زد الدوري

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