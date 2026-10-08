جمال عبد الحميد: صاحب لافتة «الزمالك ماشي بنور الله» مش زملكاوي

علق جمال عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، على واقعة ظهور أحد المشجعين يحمل لافتة مدونًا عليها «الزمالك ماشي بنور الله»، مؤكدًا أن صاحب اللافتة لا يمثل جماهير القلعة البيضاء.

وقال جمال عبد الحميد، خلال تصريحات تلفزيونية، إن صاحب اللافتة «مش زملكاوي»، واصفًا إياه بأنه «مشجع مندس»، مشيرًا إلى أن جماهير الزمالك دائمًا ما تقف خلف الفريق وتساند اللاعبين في مختلف الظروف.

وأكد نجم الزمالك السابق أن تصرف أحد الأفراد لا يمكن أن يكون معيارًا للحكم على جماهير القلعة البيضاء بشكل عام، خاصة أن جمهور الزمالك اعتاد دعم فريقه والوقوف إلى جانبه.

وأضاف جمال عبد الحميد: «جمهور الزمالك دايمًا واقف في ضهر الفريق وبيساند اللاعبين، ومينفعش نحكم على جماهير الزمالك كلها بسبب تصرف فردي بالشكل ده».

وشدد عبد الحميد على ضرورة عدم تعميم تصرفات فردية على جماهير الزمالك، مؤكدًا أن المشجع الحقيقي هو من يساند ناديه ويدعم لاعبيه، بعيدًا عن أي تصرفات فردية قد تثير الجدل.