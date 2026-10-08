محمد عبد الوهاب: الأجواء داخل الأهلي تغيرت.. وأرفض فكرة الرد فى أى أزمة مثارة

أكد محمد عبد الوهاب عضو مجلس ادارة النادي الأهلي السابق أنه متعجب حاليا من دخول النادي الأهلي حاليا فى مجادلات وردود على بعض الأحداث التى يدخل طرفا فيها .

وقال عبد الوهاب خلال لقائه مع " كلام مسئول" على قناة modern mti أن النادي طول عمره كان يترفع عن الرد على أى أزمة أو قضية مثارة .

وأوضح عضو مجلس ادارة النادي الأهلي السابق أن الكابتن الراحل صالح سليم رئيس النادي الأسبق غضب كثيرا عندما تم ايقاف الكابتن أحمد شوبير بعد حديثه عن " سيف الدهب " .

وأشار الى أن طريقة تعامله خلال فترة وجوده داخل القلعة الحمراء كانت تتسم بالهدوء والابتعاد عن الأضواء، مشيرًا إلى أن الأوضاع داخل النادي شهدت بعض التغييرات خلال الفترة الحالية مقارنة بالسنوات الماضية.

وقال محمد عبد الوهاب: «كنت أتعامل بهدوء داخل النادي الأهلي، بعيدًا عن الأضواء، ولم أكن أفضل الدخول في الكثير من الأمور أو الحديث عنها بشكل مستمر».

وأضاف: «دلوقتي في أمور كثيرة تغيرت داخل النادي الأهلي عكس السنوات السابقة، وهناك اختلاف في بعض التفاصيل وطريقة التعامل مقارنة بما كان يحدث في الماضي».

واختتم محمد عبد الوهاب تصريحاته بالتأكيد على مكانة النادي الأهلي بالنسبة له، قائلًا: «النادي الأهلي بيتي، ولا أفضل الحديث عن بيتي بشكل غير جيد، مهما كانت وجهة نظري في بعض الأمور».