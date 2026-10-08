الجفالي مفاجأة الزمالك.. معتمد جمال يدرس تغيير طريقة اللعب أمام الأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك يخطط للعب بطريقة 4-4-2 في مواجهة الأهلي القادمة، ومن الوارد أن يلجأ لتلك الطريقة في لقاء القمة بعدما قام المدرب بتجربة تلك الطريقة في اللقاءات الودية خلال فترة التوقف الدولي.

وقال أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس» عبر قناة Modern MTI الفضائية: أحمد الجفالي لم يُشارك في لقاء اليوم أمام زد في كأس الرابطة رغم ظهوره في المباريات الودية، لكن معتمد جمال فضل اراحة اللاعب اليوم وعدم المجازفة به، وسيكون موجود في لقاء الأهلي.

وأضاف: أحمد الجفالي قد يتم الاعتماد عليه في جزء من المباراة، وهو بالطبع في الحسابات وقد يكون مفاجأة اللقاء.