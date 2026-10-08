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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ماهر غريب عن خسارة الزمالك أمام زد: مباراة في كرة القدم عادي

الزمالك وزد
الزمالك وزد
ميرنا محمود

شهد برنامج «اللعيب» على قناة «MBC مصر» نقاشًا ساخنًا بين ماهر غريب، رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، والإعلامي مهيب عبدالهادي، حول خسارة الزمالك أمام زد بثلاثة أهداف دون رد، في بطولة كأس الرابطة، ومشاركة الفريق الأبيض بعدد من اللاعبين الشباب قبل مواجهة الأهلي المرتقبة.

وأكد ماهر غريب أن مشاركة الزمالك باللاعبين الشباب أمام زد جاءت بقرار فني من معتمد جمال، إلى جانب كونه قرارًا من النادي، مشددًا على أن الفريق يستعد لمواجهة الأهلي بعد أربعة أيام.

وقال غريب: «قرار مشاركة الزمالك بالشباب النهارده قرار فني من كابتن معتمد جمال وقرار النادي»، مضيفًا أن مباراة في كرة القدم لا يجب التعامل معها باعتبارها «نهاية العالم»، خاصة أن الزمالك خاض اللقاء في بطولة كأس الرابطة، وفي ظل الاستعداد لمواجهة الأهلي.

ورد مهيب عبدالهادي مؤكدًا أنه لا يعترض على قرار مشاركة الشباب، وإنما ينقل حالة الجماهير بعد الخسارة، قائلًا: «أنا مش معترض على حاجة، أنا بنقل رأي الجمهور واللي حصل والخسارة النهاردة من فريق زد بثلاثة.. هل ده مرضي؟ الجمهور مش راضي».

وأضاف مهيب: «أنا بتكلم على اسم نادي الزمالك الكبير»، مشيرًا إلى أن الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي لم تكن راضية عن الخسارة بثلاثية، خاصة أن الأهلي خاض مباراته في البطولة قبل القمة بمزيج من اللاعبين الكبار والشباب وحقق الفوز.

من جانبه، أوضح ماهر غريب أن الزمالك ليس النادي الوحيد الذي تعرض للخسارة في بطولة كأس الرابطة، قائلًا: «في أندية لعبت بلعيبة مطعمة بالكبار كمان وخسروا ثلاثة برضوا في كأس الرابطة».

وتابع: «هو لما الزمالك يلعب بالشباب بتوعه ويجربهم في بطولة كأس الرابطة ويخسر هل دي مشكلة؟ هل دي كارثة يعني؟»، مؤكدًا أن الفريق كان بإمكانه الخسارة حتى لو شارك بالتشكيل الأساسي.

وشدد مهيب عبدالهادي على أن حديثه لا يعني اعتبار الخسارة «نهاية العالم»، وإنما يتعلق باسم الزمالك وطموح جماهيره، قائلًا: «أنت نادي الزمالك بتلعب على الفوز دايمًا».

واختتم ماهر غريب النقاش بالتأكيد على أن الخسارة في مثل هذه الظروف أمر وارد، قائلًا: «في ظروف زي دي في بطولة زي كأس الرابطة، بتحصل عادي مع أندية كبيرة وبتخسر ثلاثة وأربعة، مش نادي الزمالك، ده حصلت مع أندية ثانية غير الزمالك».

يأتي ذلك قبل مواجهة الأهلي والزمالك المرتقبة، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري، وسط ترقب جماهيري كبير للقمة.

اللعيب الزمالك مهيب عبدالهادي زد بطولة كأس الرابطة

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