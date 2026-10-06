هل يطيح الزناتي بمعتمد جمال؟ مصدر بالزمالك يرد| خاص

نفى مصدر بنادي الزمالك صحة ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن رفض حسام الزناتي، المرشح لمنصب المدير الرياضي بالقلعة البيضاء، استمرار معتمد جمال، المدير الفني للفريق، في منصبه خلال الفترة المقبلة.

هل يطيح الزناتي بمعتمد جمال؟ مصدر بالزمالك يرد

وأكد المصدر أن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، وأنه لم تصدر عن الزناتي أي أحاديث مع مجلس إدارة الزمالك بشأن هذا الأمر، مشيرًا إلى أنه من أكبر الداعمين لمعتمد جمال، كما تواجد في مباراة الفريق أمام الشرقية إنبي الودية.

وشدد المصدر على أن مثل هذه الأساليب وترديد أخبار من هذا النوع تعد أسلوبًا رخيصًا، هدفه التأثير على الفريق قبل مباراة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، مؤكدًا أن الزمالك لن يصمت أمام هذه الشائعات، وقادر على التصدي لها بقوة، وأن أصحاب هذه الأقاويل معروفون تمامًا وأهدافهم معروفة.

وحذر المصدر من أنه سيتم محاسبة كل من يساهم في نشر أخبار من هذا النوع، مؤكدًا أن الهدف خلال الفترة الحالية هو توفير أجواء مستقرة تساعد الجهاز الفني واللاعبين على التركيز وتحقيق النتائج المرجوة في ظل ارتباط الفريق بمباريات مهمة في الفترة المقبلة.