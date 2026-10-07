«الغندور»: معتمد جمال يقترب من رئاسة بعثة الزمالك فى رواندا بعد اتجاه عبدالناصر محمد للاعتذار

قال الإعلامي خالد الغندور إن الساعات الماضية شهدت محاولات لتولي معتمد جمال المدير الفني للفريق رئاسة بعثة الفريق فى رواندا لمواجهة الجيش الراواندي فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري ابطال أفريقيا مساء الإثنين 12 أكتوبر 2026.

عبد الناصر محمد يتجه للاعتذار

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: بالرغم من وجود رأي يرجح تولى عبد الناصر محمد مدير الكرة رئاسة البعثة إلا أن الأخير يتجه للاعتذار وتكليف معتمد جمال بالمهمة.

وتابع: كان من المفترض أن يتولى حسين السيد عضو مجلس الإدارة والمشرف على ملف الكرة فى نادي الزمالك رئاسة البعثة إلا أن بعض العراقيل فى جواز السفر الخاص به منعه من رئاسة البعثة فى رواندا.