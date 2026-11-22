أعلنت النقابة العامة لأطباء مصر فوز ثلاثة أطباء مصريين بمناصب قيادية وعلمية في انتخابات مجلس الجمعية الأوروبية لتصوير القلب والأوعية الدموية (EACVI)، للفترة 2026 - 2028، في إنجاز يعكس حضور الكفاءات الطبية المصرية في المحافل العلمية الدولية.

وتقدمت النقابة العامة لأطباء مصر بخالص التهنئة إلى الدكتور حاتم سليمان أبو مرعي، والدكتورة سارة محرم الجمل، والدكتور هاني محمود السيد، بمناسبة فوزهم في الانتخابات.

الجمعية الأوروبية لتصوير القلب

وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز الدكتور حاتم سليمان أبو مرعي بمنصب نائب الرئيس المنتخب لشئون الإيكو، وفوز الدكتورة سارة محرم الجمل بعضوية مجلس الإدارة عن تخصص الرنين المغناطيسي للقلب، فيما انتُخب الدكتور هاني محمود السيد عضوًا بلجنة الترشيحات (Nominating Committee).

وأعربت النقابة عن اعتزازها بهذا التمثيل المصري في واحدة من أبرز الجمعيات العلمية العالمية المتخصصة في تصوير القلب والأوعية الدموية، مؤكدة أن وصول ثلاثة أطباء مصريين إلى مواقع قيادية وعلمية داخل الجمعية يعكس ما يمتلكه الطبيب المصري من خبرات وكفاءات تحظى بالتقدير على المستوى الدولي، وقدرته على المشاركة في صياغة مستقبل التخصصات الطبية وتطوير ممارساتها.

وتمنت النقابة للأطباء الثلاثة دوام التوفيق والنجاح في مهامهم الجديدة، ومزيدًا من الإنجازات العلمية والمهنية التي تعزز مكانة الطبيب المصري وترفع اسم مصر في المحافل الطبية العالمية.