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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدرسة بالدقهلية تحرم الطلاب المسافرين للخارج من أعمال السنة|والأهالي:سافرنا خلاص نحلها ازاي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

أصدرت مدرسة المنصورة المتميزة للغات ، تنبيها عاجلا لأولياء الأمور ، قالت خلاله : بناء علي التعليمات الواردة من إدارة شؤون الطلاب والإمتحانات فقد تم إبلاغنا بالآتي:

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  •  لم يعد سفر الطالب إلي الخارج وعودته إلي مصر بتأشيرة حديثة علي جواز سفره عذرا تقبله إدارة شؤون الطلاب والإمتحانات بالدقهلية 
  •   فترة سفر الطالب للخارج تحسب من عدد أيام غيابه .
  •  تخصم  فترة سفر الطالب للخارج من أعمال السنة الخاصة بالطالب في كل المواد.
  •  عدم حضور الطالب 65% من عدد أيام الدراسة يؤدى إلي رسوب الطالب حتي لو نجح في الورقة الإمتحانية

وقد أثار هذا القرار غضب أولياء الأمور بشكل واسع على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، حيث قالت دعاء محمود : يعني لو الولاد سافروا لباباهم بهدف لم شمل الاسرة يتعاقبوا بالمنظر ده ؟؟؟

وقالت منال فاضل : طيب واللي سافر فعلا اول السنة وراجع قبل الامتحان بشهر يعمل ايه ؟ انا جيت وسألت بخصوص السفر وقلتلولي اقدم بس تأشيرة السفر ولما ارجع اثبت تاريخ الدخول عشان يترفع الغياب ، ايه الحل دلوقتي واحنا فعلا مسافرين ومش هنرجع قبل نص 12

وقال محمد الهواري : لما الناس تسافر تنزلو قرارات بالشكل ده ؟ نحلها ازاى دلوقتي ؟ يعنى هى حياه الناس لعبة ولا الطيارات تحت البيت 

وعلى جانب آخر يذكر أنه كان قد وقال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن ارتفاع معدلات الحضور والانتظام على مستوى الجمهورية، يفرض مسؤولية أكبر على جميع القيادات التعليمية للحفاظ على هذا الانتظام، من خلال توفير بيئة مدرسية تليق بالطلاب والمعلمين، مؤكدًا على أن انتظام الطلاب داخل المدارس يمثل خطوة مهمة، يكتمل بتوفير بيئة تعليمية مناسبة، بما يضمن أن تكون المدرسة مكانًا يليق بأبنائنا الطلاب ويعزز قدرتهم على التعلم والاستفادة من اليوم الدراسي.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن المتابعات الميدانية التي تنفذها المديريات والإدارات التعليمية بصورة مستمرة تتضمن مواصلة العمل على الارتقاء بجودة العملية التعليمية والتعامل الايجابى والسريع مع أي تحديات أو شكاوى.

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