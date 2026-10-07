تداول فيديو لهروب تلميذات ابتدائي من سور إحدى المدارس .. والأهالي: فين المشرفين

انتشر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، فيديو يرصد قيام تلميذات في ابتدائي بالقفز والهروب من سور إحدى المدارس ، ولم يتم حتى الآن الكشف عن تفاصيل مكان و زمان هذا الفيديو المتداول.

وقد تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من الأهالي ، على الفيديو بتعليقات رافضة لهذا المشهد ، حيث قالت نعمات طه : فين المشرفين كده لا تربية ولا تعليم ، وقال أشرف الليثي : فين مدير المدرسة وفين المشرف وفين أولياء الأمور.

وقالت مريم الرشيدي : صغيرين جدا و ممكن لاقدر الله يتعرضوا لأذي شديد، اللي بيصور و اللي معدي و ساكت بقينا في زمن وحش اوي ، وقالت سلمى سليم: بنات وابتدائي امال في البكالوريا هيعملو إيه.

هل ردت التعليم على الفيديو المتداول ؟

من جانبها ، لم تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حتى الآن أي بيان رسمي لكشف حقيقة الفيديو المتداول ، بينما تقوم غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بفحص الفيديو المتداول للوقوف على ملابساته وتفاصيله ، لإتخاذ اللازم .



وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تلاميذ جميع صفوف المرحلة الإبتدائية ، ملزمين بالحضور بنسبة لا تقل عن 70% من أيام الدراسة بالفصلين الدراسيين خلال العام الدراسي الحالي 2026 / 2027 ، وذلك تنفيذا للقرار الوزاري 151 لسنة 2026

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أنه في حالة عدم حضور التلميذ هذه النسبة ، لن يتم نقله للصف الأعلى إلا بعد حضور واجتياز البرنامج العلاجي المقرر في نهاية العام الدراسي ، وذلك تحت إشراف التوجيهات المختصة على مستوى الإدارة التعليمية والمديرية.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه صدرت توجيهات لإدارات المدارس بضرورة إخطار ولي الامر بتقرير البرنامج العلاجي الخاص بالتلميذ ونجاحه في الإجتياز من عدمه.

وقرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لتلامبذ المرحلة الابتدائية ، فمادة التربية الدينية، تكون مادة أساسية، تدرس بكافة الصفوف الدراسية، بالحلقة الابتدائية، ويشترط للنجاح فيها الحصول على نسبة (٧٠%) على الأقل من الدرجة المخصصة لها، على الاتحسب درجاتها ضمن المجموع العلى لدرجات التلميذ، ويقيم المعلم أداء تلاميذه، وفق نواتج التعلم الخاصة بالمادة، ويتضمنها المنهج الدراسي، ويشار إليها: (اجتاز / لم يجتز). ويعد الاجتياز شرط أساسي للنجاح.



كما قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لمادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فهي مادة دراسية، ولا تحتسب درجاتها، ضمن المجموع الكلي.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : أما بالنسبة لمقررات التربية الفنية، والبدنية، والصحية، والموسيقية، والمجالات، وأنشطة التوكاتسو، فيقيم المعلم أداء تلاميذه، وفق نواتج التعلم الخاصة بكل مادة، ويتضمنها المنهج الدراسي، ويشار إليها: (اجتاز/ لم يجتز).