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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تداول فيديو لهروب تلميذات ابتدائي من سور إحدى المدارس .. والأهالي: فين المشرفين

تداول فيديو لهروب تلميذات ابتدائي
تداول فيديو لهروب تلميذات ابتدائي

انتشر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، فيديو يرصد قيام تلميذات في ابتدائي بالقفز والهروب من سور إحدى المدارس ، ولم يتم حتى الآن الكشف عن تفاصيل مكان و زمان هذا الفيديو المتداول.

وقد تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من الأهالي ، على الفيديو بتعليقات رافضة لهذا المشهد ، حيث قالت نعمات طه : فين المشرفين كده لا تربية ولا تعليم ، وقال أشرف الليثي : فين مدير المدرسة وفين المشرف وفين أولياء الأمور.

وقالت مريم الرشيدي : صغيرين جدا و ممكن لاقدر الله يتعرضوا لأذي شديد،  اللي بيصور و اللي معدي و ساكت بقينا في زمن وحش اوي ، وقالت سلمى سليم: بنات وابتدائي امال في البكالوريا هيعملو إيه.

هل ردت التعليم على الفيديو المتداول ؟

من جانبها ، لم تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حتى الآن أي بيان رسمي لكشف حقيقة الفيديو المتداول ، بينما تقوم غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بفحص الفيديو المتداول للوقوف على ملابساته وتفاصيله ، لإتخاذ اللازم .
 

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تلاميذ جميع صفوف المرحلة الإبتدائية ، ملزمين بالحضور بنسبة لا تقل عن 70% من أيام الدراسة بالفصلين الدراسيين خلال العام الدراسي الحالي 2026 / 2027 ، وذلك تنفيذا للقرار الوزاري 151 لسنة 2026

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أنه في حالة عدم حضور التلميذ هذه النسبة ، لن يتم نقله للصف الأعلى إلا بعد حضور واجتياز البرنامج العلاجي المقرر في نهاية العام الدراسي ، وذلك تحت إشراف التوجيهات المختصة على مستوى الإدارة التعليمية والمديرية.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه صدرت توجيهات لإدارات المدارس بضرورة إخطار ولي الامر بتقرير البرنامج العلاجي الخاص بالتلميذ ونجاحه في الإجتياز من عدمه.

وقرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لتلامبذ المرحلة الابتدائية ، فمادة التربية الدينية، تكون مادة أساسية، تدرس بكافة الصفوف الدراسية، بالحلقة الابتدائية، ويشترط للنجاح فيها الحصول على نسبة (٧٠%) على الأقل من الدرجة المخصصة لها، على الاتحسب درجاتها ضمن المجموع العلى لدرجات التلميذ، ويقيم المعلم أداء تلاميذه، وفق نواتج التعلم الخاصة بالمادة، ويتضمنها المنهج الدراسي، ويشار إليها: (اجتاز / لم يجتز). ويعد الاجتياز شرط أساسي للنجاح.
 

كما قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لمادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فهي مادة دراسية، ولا تحتسب درجاتها، ضمن المجموع الكلي.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : أما بالنسبة لمقررات التربية الفنية، والبدنية، والصحية، والموسيقية، والمجالات، وأنشطة التوكاتسو، فيقيم المعلم أداء تلاميذه، وفق نواتج التعلم الخاصة بكل مادة، ويتضمنها المنهج الدراسي، ويشار إليها: (اجتاز/ لم يجتز). 

تلميذات المدارس فيس بوك وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التعليم

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