الصور الأولى لتدخل الحكومة وتأمين طريق طلاب مدرسة دمنهور

نشر مجلس الوزراء الصور الأولى للتدخلات العاجلة لتأمين الطريق أمام طلاب معهد الشهيد محمد فوزي الحوفي بقرية الصفاصيف في دمنهور، بعد اضطرارهم للعبور على ماسورة تربط بين جانبي الترعة للوصول إلى المعهد.

وفي استجابة سريعة، اتخذت محافظة البحيرة عددًا من الإجراءات العاجلة لتأمين الطريق أمام طلاب معهد الشهيد محمد فوزي الحوفي بقرية الصفاصيف بدمنهور، شملت إنشاء حاجز خرساني وسور، وتطهير الممشى الرابط بين جانبي المصرف، مع توفير سيارة لنقل الطلاب من وإلى المعهد مجانًا.

كما وجهت المحافظة بحصر ومراجعة جميع المدارس والمعاهد الواقعة أمام المجاري المائية، والتأكد من سلامة محيطها ومسارات الوصول إليها، ومنع عبور الطلاب عبر أي جسور أو معابر غير آمنة، حفاظًا على سلامتهم.