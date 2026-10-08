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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

التحالف يعلن تدمير 82 هدفًا حوثيًا في 4 محافظات يمنية

قوات التحالف
قوات التحالف

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف أن الاعتداءات التي تنفذها ميليشيا الحوثي ضد المدنيين والمنشآت المدنية داخل المملكة العربية السعودية لن تمر دون رد، مؤكدًا أن القوات المشتركة نفذت عملية عسكرية واسعة استهدفت عددًا من المواقع التابعة للجماعة في اليمن.

وأوضح المتحدث، في بيان رسمي، أن الضربات أسفرت عن تدمير 82 هدفًا عسكريًا في محافظات صعدة والحديدة والجوف ومأرب، مشيرًا إلى أن العملية ركزت على مواقع مرتبطة بمصادر التهديد التي تستخدمها الميليشيا لتنفيذ هجماتها.

وأضاف أن العمليات العسكرية شملت استهداف القدرات الصاروخية للحوثيين، من بينها تدمير 11 مخزنًا للصواريخ الباليستية داخل مناطق جبلية بمحافظة صعدة، إلى جانب ضرب مواقع ومنشآت تستخدمها الجماعة في إدارة عملياتها العسكرية.

وأشار إلى أن الضربات طالت كذلك مراكز للقيادة والسيطرة، ومنظومات للاتصالات، ومستودعات مخصصة لتخزين الصواريخ والأسلحة، فضلًا عن مقرات مرتبطة بالمجموعات الحوثية.

وتأتي هذه العمليات عقب سلسلة من الهجمات الحوثية التي استهدفت، وفقًا للبيان، منشآت وأعيانًا مدنية داخل الأراضي السعودية، كان من بينها مطارا الملك خالد الدولي في الرياض وأبها الدولي، الأمر الذي دفع قوات التحالف إلى تكثيف عملياتها ضد مواقع إطلاق وتخزين الأسلحة التابعة للجماعة.

وأكد المتحدث أن تنفيذ الضربات يأتي في إطار التعامل المباشر مع مصادر التهديد، والعمل على حماية المدنيين والمنشآت الحيوية داخل المملكة، مشددًا على أن القوات المشتركة ستواصل اتخاذ الإجراءات العسكرية اللازمة للتصدي للهجمات الحوثية.

وشدد البيان على أن العمليات استهدفت مواقع عسكرية وصفها بأنها أهداف مشروعة، في إطار جهود التحالف للحد من القدرات الصاروخية والعسكرية للحوثيين ومنع استخدامها في تنفيذ مزيد من الهجمات ضد الأراضي السعودية.
 

المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف المملكة العربية السعودية المدنيين القوات المشتركة اليمن

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