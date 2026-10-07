نزل 200 جنيه.. الجنيه الذهب في الصاغة الآن

تراجع سعر الجنيه الذهب مع اقتراب انتهاء تعاملات مساء اليوم الأربعاء 7-10-2026 على مستوى محلات الصاغة.

الجنيه الذهب

فقد سعر الجنيه الذهب 200 جنيه علي الأقل من قيمته داخل محلات الصاعة منذ مطلع الأسبوع الجاري.

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

سجل آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب 49 الف جنيه للشراء و 48.6 ألف جنيه للبيع.

ارتفاع طفيف في الذهب

وسجل سعر جرام الذهب زيادة طفيفة لم تجاوز 10 جنيهات في المتوسط

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ آخر تحديث لسعر الذهب 6125 جنيها

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7آلاف جنيه للشراء و 6942 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6416 جنيها للشراء و 6364 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأشهر انتشارًا 6125 جنيها للشراء و 6075 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الوسطي بين الأعيرة الذهبية 5250 جنيها للشراء و 5207 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب49 الف جنيه للشراء و 48.6 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب إلي 4113 دولار للشراء و 4112 دولار للبيع.