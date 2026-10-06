أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 عند 6140 وهذا سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 ليسجل الجرام عيار 21 نحو 6140 جنيهاً وتراجع الجنيه الذهب حوالي 120 جنيه عن أسعار الأمس .

سعر الذهب اليوم

سجل الجرام عيار 24 نحو 7,017 جنيها

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 لنحو 6,140 جنيها

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5,263 جنيها

وسجل عيار 14 نحو 4,093 جنيها

ووصل عيار 22 لنحو 6,443 جنيها

سعر الجنيه الذهب

الجنيه الذهب يسجل 50,200 جنيه

أسعار سبائك الذهب

سبيكة 5 جرام: حوالي 36,420 جنيه للشراء.



سبيكة 10 جرام: حوالي 72,841 جنيه للشراء.



سبيكة 50 جرام: حوالي 363,428 جنيه للشراء.



سبيكة 100 جرام: حوالي 726,856 جنيه للشراء.



العوامل المؤثرة على أسعار الذهب

يتأثر سعر الذهب بمجموعة من العوامل الاقتصادية، والسياسية، والمالية المترابطة التي تحرك قيمته صعوداً وهبوطاً في الأسواق العالمية والمحلية منها السياسات النقدية وأسعار الفائدة

حيث تُعد أسعار الفائدة من أهم المحركات؛ فعندما يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، يتراجع الذهب لأن المستثمرين يفضلون الأصول التي تدر عائداً ثابتاً مثل السندات.



وتؤثر ارتفاع عوائد سندات الخزانة على سعر الذهب حيث يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يقدم عوائد دورية.



كما تؤثر حركة الدولار الأمريكي بشكل كبير على الذهب لأن الذهب يسعر عالمياً بالدولار، لذا ترتبطان بعلاقة عكسية غالباً.



ويعد الذهب الملاذ الآمن ويُعرف الذهب بأنه أداة التحوط التقليدية ضد التضخم في أوقات تراجع القوة الشرائية للعملات الورقية يتجه المستثمرون لشراء الذهب لحفظ قيمة أموالهم، مما يرفع قيمته.

أما التوترات الجيوسياسية والأزمات وفي أوقات الحروب، والاضطرابات السياسية، والأزمات الاقتصادية العالمية، يزداد الطلب على الذهب كملاذ آمن للهروب من مخاطر أسواق الأسهم والعملات.