وصل كام؟.. سعر الجنيه الذهب يرتفع مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر

شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، وسجل الجنيه الذهب رقماً جديداً في سوق الصاغة المصرية، ويترقب المواطنون تغيرات أسعار الذهب على مدار اليوم، حيث تتغير الأسعار بشكل مستمر وفقاً لحركة البيع والشراء في السوق المحلي وحركة الأسعار العالمية.

وتشهد أسعار الذهب حالة من التذبذب خلال الفترة الحالية بين الارتفاع والانخفاض، وجاء هذا الارتفاع بعد استقرار أسعار الذهب في مصر على مدار ثلاثة أيام دون تغيير سواء بالزيادة أو الانخفاض.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل الجنيه الذهب ارتفاعاً مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء من 49042.00 جنيه إلى 49077.00 جنيه بزيادة 35 جنيهاً، ورغم هذا الارتفاع الطفيف مازال الجنيه الذهب دون مستوى ال 50 ألف جنيه.

زيادة طفيفة في أسعار الأعيرة

وارتفع عيار 24 من 7006.00 جنيه إلى 7011.00 جنيه بزيادة 5 جنيهات.

وارتفع عيار 21 من 6130.25 جنيه إلى 6134.62 جنيه بزيادة 4.37 جنيه.

وارتفع عيار 18 من 5254.50 جنيه إلى 5258.25 جنيه بزيادة 3.75 جنيه.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026:

سعر الجنيه الذهب:

49077.00 جنيه

سعر الذهب عيار 24: 7011.00 جنيه

سعر الذهب عيار 21: 6134.62 جنيه

سعر الذهب عيار 18:

5258.25 جنيه

سعر الذهب عيار 14: 4089.75 جنيه

سعر أوقية الذهب: 218066.48 جنيه